İnfaz yasası için ‘uzlaşma’ turları

AK Parti, “infaz” düzenlemesini TBMM’den “mutabakatla” geçirmek için muhalefet partileriyle “uzlaşı” turlarına başladı. İlk olarak ittifak ortağı MHP ile görüşen AK Parti, dün de CHP, İYİ Parti ve HDP’nin kapısını çaldı. Ancak partilerle yapılan ilk görüşmede “tam uzlaşı” sağlanamadı. Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ve milletvekilleri Ali Özkaya ile Yılmaz Tunç’tan oluşan AK Parti heyeti dün sırasıyla; CHP, İYİ Parti ve HDP’yi ziyaret etti.

AK Parti temsilcileri, Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığındaki; Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Grup Başkanvekili Engin Özkoç, milletvekilleri Bülent Tezcan, Zeynel Emre, Alpay Antmen ve Murat Emir’in yer aldığı CHP heyeti ile görüştü.

‘Polemik istemiyoruz’

Milliyet’in edindiği bilgilere göre 1 saat 40 dakikalık görüşmede AK Parti kurmayları, koronavirüs salgınına dikkat çekerek cezaevlerinin rahatlatılmasının önemine işaret etti. Bilgi notundaki düzenlemelerle ilgili “müzakereye açık” olduklarını ifaden AK Parti kurmayları, CHP’nin görüşlerini sordu. CHP heyeti de bu olağanüstü dönemde düzenlemeye olumlu katkı sunmak istediklerini, bir polemik yaratma taraftarı olmadıklarını belirtti.

CHP heyeti düzenlemeye kapılarını kapatmadıklarını ancak bazı kırmızı çizgileri bulunduğunu bildirdi. Bu kapsamda, uyuşturucu imal eden ve satanlar için “af” çıkarılmaması, kadına şiddet ve çocuk istismarı suçlarını işleyenlerin iyi hal indiriminden yararlanmaması ve hükümlülerin yanında tutukluların da pakete dahil edilmesi istendi. CHP özellikle gazeteci ve akademisyenlerin tutukluluğunun sonlandırılmasını da istedi.

Terör örgütü üyesi olmadığı halde haksızlığa uğrayanların da bu düzenlemeden yararlanmasını isteyen CHP heyeti, “karşılıksız çek suçundan hüküm giyen hiç kimsenin cezaevinde kalmaması gerektiğini” de söyledi. AK Parti heyeti “bu taleplerin değerlendirileceğini” ifade etti.

70-80 bin tahliye

Görüşmede, soru üzerine AK Parti kanadının yaklaşık 70-80 bin mahkûmun tahliyesinin öngörüldüğü bilgisini verdiği öğrenildi. Partiler arasındaki görüşmelerin “maksimum uzlaşma” sağlanana kadar devam edeceği ifade edildi.

İYİ Parti’nin iki çekincesi

İYİ Parti kurmayları AK Parti heyeti ile görüşmelerinde iki noktada çekincelerini iletti. Bu kapsamda, uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarıyla ilgili çerçevenin “çok iyi” çizilmesi gerektiğini belirten İYİ Partililerin, “İstismar suçunda herhangi bir delil olmadan, mağdurun ifadesi ile 12 yıla kadar hapis cezası verilebildiği” örneğini paşlaştığı aktarıldı.

HDP: İnfazda eşitlik istiyoruz

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti heyeti ile görüşme öncesi yaptığı açıklamada, partisinin düzenlemeye bakışını şöyle anlattı: “Taslağa göre çete üyeleri çıkacak ama toplantı ve gösteri hakkını kullananan gençler çıkamayacak. Katiller çıkacak ama gazeteciler çıkamayacak. Kadın katilleri çıkacak ama Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ, İdris Baluken çıkamayacak. Hırsızlar çıkacak ama Osman Kavala çıkamayacak. Bunu kabul edilemez buluyoruz. İnfazda herkes için eşitlik istiyoruz. Salgını döneminde bütün tutuklu ve hükümlülerin ayrımsız cezaevinden çıkarılmalarını savunuyoruz.”

İnfaz taslağı ne getiriyor?

İnfaz yasasında değişiklik getirecek taslakta belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak. Çalışmaya göre, koşullu salıverilme oranı 2/3’ten 1/2’ye indirilecek. Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4’lük koşullu salıverilme oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Çalışmayla denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu 1 yıl uygulamak yerine, ceza ile orantılı bir düzenleme yapılacak. Böylelikle, her hükümlünün en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanacak. Çocuk hükümlülerin 18 yaşına kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün sayılacak.

Konutta ceza

Hapis cezalarının hafta sonu ve gece ceza infaz kurumunda kalmak suretiyle infaz edilebilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1.5 yıla, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak. Kadın ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının sınırı artırılacak, çocuklar da bu kapsama alınacak.-ANKARA AA