İnfaz’da 32. ve 36. madde değişti

Söz konusu madde, Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin, ceza infaz kurumlarına kabul edilmemesi öngörüyordu. Kabul edilen önerge ile ilan ve reklamı geçici süreyle kesilen gazeteler bu hükmün dışında tutuldu. Önergenin gerekçesinde, “Önergeyle, Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun kapsamında resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunup da anılan kanunun 49. Maddesi hükmü uyarınca yetkili makam tarafından müeyyide uygulanması ve bu çerçevede geçici süreyle ilan ve reklamın kesilmesi durumunda ilgili gazetenin geçici süre içinde de ceza infaz kurumuna kabul edileceği hükmü getirilmiştir” denildi.



Öte yandan AK Parti, teklifin 36. maddesi için de değişiklik önergesi verdi. Kabul edilen önergede, 36. madde ile değiştirilen, 5275 sayılı kanunun 89. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi metinden çıkarıldı. Maddede, “hükümlüler hakkında koşullu salıverilme bakımından iyi halin belirlenmesine yönelik değerlendirme yapılırken, gerektiğinde hükümlünün cezaevinden önceki yaşamına ilişkin bilgi ve belgelerin de ilgili yerlerden istenebileceği” hükmü yer alıyordu. Kabul edilen önerge ile bu hüküm madde metninden çıkarıldı. Yeni düzenlemeye göre hükümlü hakkındaki değerlendirme süreci sadece cezaevindeki faaliyetleriyle sınırlı tutulacak.

CHP’nin “2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan ediliş biçimi ve salgınla mücadelede alınabilecek önlemler” ile ilgili verdiği genel görüşme önergesinin ele alınmasına dair grup önerisi, İYİ Parti’nin “yüksek katma değerli ilaç üretilmesi” ile ilgili araştırma önergesi kabul edilmedi.