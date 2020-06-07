‘İşçi çıkarma yasağı üç ay daha uzatılsın’

İşçi Sendikaları-Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, partisinin çalışma hayatında alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerini sıraladı. Ağbaba, şunları kaydetti:



Kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasaklarının 17 Temmuz olan bitiş tarihi, üç ay daha uzatılmalıdır.Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçilerin ücretleri, işsizlik ödeneğinden mahsup edilmemelidir.



İşsizlik ödeneği

Kısa çalışma ödeneği tüm işçiler için uygulanmalıdır. Ücretsiz izne çıkarılanlara İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, aylık 2 bin 324 lira ödeme yapılmalıdır.

Geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerindeki işçilerin gelir kayıpları işsizlik fonundan karşılanmalıdır.

İşsizlik fonu sadece çalışanlar için tahsis edilmelidir.

Hükümet, kayıt dışı çalışıp işini kaybeden işçilere de destek sağlamalıdır.

Muhtaç yurttaşların geçimini sağlaması için ‘aile sigortası’ hayata geçirilmelidir.

Temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalıdır.

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci kez toplanmalı ve asgari ücret tekrar belirlenmelidir.

Gelir kaybı yaşayan yurttaşların kira, fatura ve kredi borçları hükümet tarafından karşılanmalıdır.

SGK tarafından yayımlanan Kovid-19’un ‘iş kazası’ statüsünden çıkarılmasına yönelik genelge iptal edilmelidir.