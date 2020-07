İstanbul’un delege sayısı 12’ye düşüyor

Teklife göre 5 bin avukatın kayıtlı olduğu illerde asgari 2 bin avukatın bir araya gelmesiyle yeni barolar kurabilecek; delege sisteminde yapılan değişiklikle Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yönetiminde üyesi az olan barolar, belirleyici hale gelecek. Teklifin aynen yasalaşması halinde, bir sonraki TBB Genel Kurulu’na avukat sayısı 100’den az olan Ardahan, Kilis, Gümüşhane ve Tunceli baroları üçer yerine dörder delege gönderebilecekken, İstanbul Barosu 153 yerine 12; Ankara Barosu 57 yerine yedi; İzmir Barosu da 31 yerine beş delege ile temsil edilecek. Avukat sayısı 4 bin 757 olan Antalya Barosu ise 5 bin şartı nedeniyle ekstra delege çıkaramayacak ve TBB’ye, avukat sayısı 100’den az olan iller gibi sadece dört delege gönderebilecek.

Baroların ve muhalefetin tepki gösterdiği teklifte yer alan önemli düzenlemeler özetle şöyle:

- 5 binden fazla avukat olan illerde asgari 2 bin avukatın imzası ve dört kişilik kurucular kurulu listesinin TBB’ye bildirilmesiyle yeni bir baro kurulabilecek. Kurucular kurulu, en geç 6 ay içinde kuruluşu tamamlayacak ve olağan genel kurul yapacak. Kayıtlı avukat sayısı 2 binin altına düşen baro altı ay içinde bu sayıyı tamamlayamazsa kapatılacak. Üyeleri ise başka bir baroya üye olacak, malvarlığı TBB’ye devrolacak. Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

3 delege ve başkan

- TBB Genel Kurulu’nun delege yapısı değişecek. Mevcut durumda barolar, en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasından gizli oyla seçilen ikişer delege ve baro başkanıyla Genel Kurul’da temsil ediliyor; avukat sayısı 100’den fazla olan barolarda, 100’den sonraki her 300 üye için birer delege daha seçiliyor. Yeni sistemde her baro, TBB Genel Kurulu’na başlangıçta 3 delege ve baro başkanını temsilci olarak gönderecek; üye sayısı 100’den fazla olan barolarda her 5 bin üye için bir delege görevlendirilecek. Bu düzenleme, avukat sayısının fazla olduğu İstanbul, Ankara, İzmir barolarının TBB’deki etkinliğini zayıflatacak. 100’den az avukatın kayıtlı olduğu barolar ise başkan dahil dört delegeyle temsil edilecek.

Olağanüstü toplantı

- En az 25 baronun yönetim kurulunun çağrısıyla TBB Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilecek ancak olağanüstü toplantıda seçim yapılamayacak.

- Birden fazla baronun olduğu illerde, adli yardım büroları ve diğer kurullar, baroların üye sayısına göre eşit temsille oluşturulacak.

- Tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri Ekim 2020’nin ilk haftasında; Birlik Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise Aralık 2020’de içinde yapılacak.

- Yeni avukatlar kendisiyle aynı baroya kayıtlı avukatın yanında staj yapabilecek.

