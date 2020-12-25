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25.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘İstiklal Marşı Anayasamızın temel paradigması’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ve Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümü için düzenlenen, “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi”nin açılışını yaptı.

‘İstiklal Marşı Anayasamızın temel paradigması’

Şentop açılışta yaptığı konuşmada, bu yılın Meclis’in açılışının ve İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı olduğunu belirterek, “İstiklal Marşımızın kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ‘İstiklal mücadelesini kazandığımıza dair kararının tescili’ anlamına gelmektedir. Ayrıca İstiklal Marşı milletimizin ortak değeri, Anayasamızın temel paradigmasıdır” ifadesini kullandı.

Sergide, TBMM koleksiyonuna ait 14, Anıtkabir Müzesi koleksiyonuna ait 18 eser bulunduğunu anlatan Şentop, şöyle devam etti:

“Şahsen bu sergideki tablolardan çok etkilendiğimi ifade etmek istiyorum. TBMM’nin ilk Meclis olarak açıldığı günü resmeden tablonun önünde sanki o günü ve heyecanı yaşamak mümkün.

Sakarya Meydan Muharebesi’ni, Büyük Taarruz’u resmeden tabloların karşısında aziz milletimizin ‘ya istiklal ya ölüm’ diyen sarsılmaz çelikten iradesini, ruhumuzun derinliklerinde hissetmek mümkün. Kurtuluş Savaşı’na cephede, cephe gerisinde katılan kadınlarımızın cefakar hallerini görünce, bu aziz milleti kimsenin esir edemeyeceğine inancımız bir kat daha artıyor. Her bir tablo bir asırlık tarihi serüvenin çok önemli bir anını anlatıyor, bizi yakalıyor, o günlere, o duyguya, o ana götürüyor. Bu tablolar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, ‘kana kan, dişe diş’ yaşadığımız ölüm kalım mücadelesinin sanatkarlarımız eliyle dile gelmiş halidir.” 

Fotoğraf: Mustafa İstemi

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