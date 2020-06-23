‘İzmir bayrağı ve parası’ açıklaması tartışma yarattı

Soyer, turizmciler ve akademisyenlerle yaptığı online toplantıda “Bir hocamız İzmir Bayrağı’yla ilgili bir çalışma yaparak çok ilginç bir sonuç çıkardı. 1800’lerde hatta biraz daha öncesinden itibaren İzmir’in bir bayrağı olmuş. Çok az sayıda kentin bayrağı varmış. Bunu şunun için anlattım; benim aklımda bir ‘İzmir parası’ çıkarmak vardı. Hata buna İZCOİN diye bir isim de koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca arkadaşlar beni uyardılar. ‘İzmir’i memleketten kopartacak çalışma olarak algılanır’ dediler” ifadelerini kullandı. Soyer’in bu ifadesi, tartışma yarattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “’İzmir bayrağı’ ve ‘İzmir parası’ diyen belediye başkanı bağımsızlığımızın ve vatanımızın kurtuluşunun sembol isimlerinden olan İzmir’imizi sürekli zararlı gündemlerin içine çekiyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Soyer’in sözlerinin gaftan ibaret olmasını temenni ettiğini dile getirerek, “Yoksa beyinde farklı bir düşünce söz konusu da bu biraz daha erken mi telaffuz edildi, erken mi dile getirildi bunu da bilmek talebimizdir” dedi

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da “İzmir’de maceraperest adımların atılmasını yerinde bulmam. İzmir’in tarihi ile ilgili Tunç Bey’in doğru kaynaklardan bilgi edindiği kanaatini taşımıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Sözlerim çarpıtıldı’

Soyer, dün yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını belirterek “İzmir bayrağı diye bir meselenin gündemimizde olması ve düşünülmesi bile söz konusu değildir. Bir tarih dergisinde yayımlanan akademik makaleyle gün yüzüne çıkmış tarihsel bir veridir” dedi. Soyer, “İzmir parası” için de şunları kaydetti: “Bahsettiğim konu ayrı bir para birimi değil, şehrimizdeki dayanışma ve beraberliği artırıcı bir gönüllülük sistemidir. Biz Puan sistemi, Şubat 2020’den beri faaldir, tümüyle yasaldır ve İzmirlilere hizmet vermeye devam edecektir.”