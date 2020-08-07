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07.08.2020 - 07:00 | | AA

Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı gezdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’de görev yapan 30 ülkenin büyükelçisiyle birlikte Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne ziyarette bulundu.

Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı gezdi

 

Kalın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin avlusunda büyükelçileri karşılayarak, bir süre sohbet etti. Kalın, Ayasofya’ya ilişkin bilgi verdikten sonra büyükelçilerle birlikte camiye girdi. Ziyarette Kalın ve büyükelçilere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer de eşlik etti.

Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı gezdi

Ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kalın, Ayasofya’nın 86 yıl sonra camiye çevrilmesinin çok önemli tarihi bir olay olduğunu, bunun uluslararası yansımalarının da olduğunu belirtti. Burada yaptıkları çalışmaları göstermek adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla değerli büyükelçileri davet ettiklerini söyleyen Kalın, “Bu mekanın hem tarihi kimliği hem de sanatsal yönleri itibarıyla ne kadar etkileyici olduğunu tekrar müşahede etmiş olduk. Burada büyük bir hafıza var, büyük bir tarih var, aynı zamanda Osmanlı hoşgörüsünün ve tarihi mirasa sahip çıkmanın da en güzel örneklerinden birisi. Sadece binanın dışında değil, içinde de çok önemli muhafaza çalışmaları yapıldı tarih boyunca.  Buranın bu zengin mirasını ve kimliğini Türkiye’de mukim olan değerli büyükelçilere de aktarma imkanımız oldu” dedi.

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