Kalın: Fransa yanlış tarafta

“France 24” kanalına değerlendirmelerde bulunan Kalın, Libya’daki durumun, çok kritik olduğuna dikkati çekti, “Hafter, Libya halkının meşru temsilcisi değil. Körfez bölgesinden ve Rusya’dan, birkaç ülkenin desteğiyle Libya’daki şiddeti tırmandırdı ve daha fazla acı getirdi” diye konuştu. Libya’da “askeri çözüm”ün, çözüm olmadığına inandıklarını dile getiren Kalın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümetinin başından beri sorumlu davrandığını, ateşkesi uyguladığını ve uluslararası toplumla birlikte çalıştığını söyledi.

Kalın, Libya’ya, Sudan, Çad ve Suriye’den getirilen paralı askerler ile Rusya merkezli Wagner Group’un (Rus paralı askerleri) Hafter’in tarafında savaştığına işaret ederek, “Şimdi, Hafter destekçileri bunun bir çözüm olmadığını ve yürümediğini fark ettiler. Serrac hükümeti, birçok kez askeri bir çözüm değil, siyasi bir çözüm istediklerini belirtti fakat açıkça kendilerini savunma hakkına sahipler” dedi.



Birleşik Arap Emirlikleri’nin Hafter’e askeri mali destek sağladığını ve bunun sır olmadığını vurgulayan Kalın, şunları söyledi:



“Bu savaşı, muhtemelen Hafter’in el koyduğu Libya petrol alanlarından gelen petrol parasını kullanarak finanse ediyor. Fransa ve Hafter’i hala destekleyen herkesin, Libya’daki çatışmanın yanlış tarafında olduğuna inanıyoruz. Suriye’de, sadece Fransa ile değil, aynı zamanda ABD ile de anlaşmazlıklarımız var çünkü her ikisi de terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi destekliyor. PKK, Fransa’da, Avrupa Birliği’nde (AB) terör örgütü olarak tanınıyor. Birkaç yıl önce terör örgütü DEAŞ ile mücadele adına, PYD’yi, YPG’yi desteklemek gerekçeydi fakat DEAŞ’ın gücü, ABD tarafından ilan edildiği gibi çoğunlukla ortadan kaldırıldı. Ancak birkaç Batılı müttefik hala PYD/YPG’yi desteklemeye devam ediyor. Şunu anlamalıyız ki PYD/YPG, Suriye’de kendi Kürt yerleşim bölgelerini oluşturmak için ana gündem.”