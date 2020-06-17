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17.06.2020 - 08:54 | | DHA

Kalın: Pençe Kaplan Harekatı devam ediyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan Harekatı' tüm süratiyle devam ediyor" dedi.

Kalın: Pençe Kaplan Harekatı devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kuzey Irak'ta devam eden harekata ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın, "Terörü yerinde bitirmek ve teröristlerin inlerine girmek için 'Pençe Kaplan' harekatı tüm süratiyle devam ediyor. Türkiye devleti ve milleti, terörün her türüne ve destekçilerine karşı mücadele etmekte tam bir kararlılık içindedir. Aksini düşünenler hüsrana uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kalın: Pençe Kaplan Harekatı devam ediyor

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