Kara propaganda ve kışkırtmalara karşı dikkatli olun

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın imzasıyla il başkanlıklarına “İdlib” konusuna ilişkin bilgi ve uyarı notu gönderildi. Notta, İdlib’in bütün gerginliğin biriktiği patlamaya hazır saatli bombaya, kirli hesapların ve çıkarların kesiştiği ölüm kavşağına dönüştüğü vurgulandı. Notta, “Şüphesiz artık İdlib, İdlib’den ibaret değildir. İdlib’den başka, Türkiye’nin Libya’da, Doğu Akdeniz’de attığı kararlı ve haklı adımlardan duyulan rahatsızlık vardır, Suriye’nin doğusuna düzenlenen ve bütün dengeleri değiştiren askeri harekat vardır. Yani, aslında çatışmasızlığın merkezi olarak planlanan İdlib’in aniden alev topuna dönmesinin arkasında, küresel aktörlerin kirli hesaplarının bozulması yatmaktadır” denildi.

Sağduya davet

Türkiye’nin İdlib bölgesindeki caydırıcı operasyonlarının, artık düşman hedef olarak görülen rejim güçleri etkisiz hale getirilinceye kadar ve ne pahasına olursa olsun sürdürüleceği ifade edilen notta, şunlar kaydedildi:

“MHP, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce sahada verilen mücadeleyi ve hükümet tarafından diplomatik yollardan sürdürülen çabaları bütün varlığıyla desteklemektedir. Şehitlerimiz ve yaralılarımızın olması dolayısıyla yurdun dört yanında infial halindeki milletimizin, tepkisini göstermesi tabiidir ancak teşkilat mensuplarımız duygusal tepkileri fırsat bilip kitle psikolojisini kaşıyarak tahriklere yeltenen kötü emelli kişi ve odakların harekete geçebileceği ihtimali hatırda tutulmalıdır. Türk milletinin bekasını ve devletimizin egemenlik haklarını ilgilendiren bu meselenin partiler üstü olduğu unutulmamalı, atılan adımlar MHP teşkilatları ve camiamız tarafından hayat memat meselesi olarak görülmelidir. Heyecan ve acıyla izhar edilen haklı tepkiler, sağduyu kumaşına sarılmalıdır.

Genel Merkezin bilgisi dışında kişisel girişimlerde bulunmak ve inisiyatif almak isteyenlere engel olunmalı, bütün teşkilatlarımız Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu birlik ve bütünlük ruhuna yaraşır bir tutum içinde bulunmalıdır. Sosyal medya üzerinden toplumu ümitsizlik ve kaosa sürükleme amacıyla yapılan kara propagandalar ve kışkırtmalara karşı da dikkatli olunmalı, paylaşımların üzerimize düşen hayati sorumluluğun bilinciyle yapılmasına özen gösterilmelidir.”