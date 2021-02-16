Kemal Kılıçdaroğlu: Kim adalet istiyorsa yanında olduk

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısına, yeniden milletvekili vasfı kazanan ve 8 ay sonra Meclis'e gelen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile birlikte katıldı. Toplantıda ilk olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, hak, hukuk ve adaleti her ortamda savunduklarını ve savunmaya da devam edeceklerini belirterek, "Sanıyorlar ki biz geri adım atarız. Sanıyorlar ki 'baskı kurduğumuz zaman bunların sesi çıkmaz.' Sanıyorlar ki 'bunları tek tek yakalayıp hapse attığımızda bunlar dağılırlar.' Onların bilmeleri gereken bir şey var, bu partinin dokularında Kuvâ-yi Milliye ruhu var. Bilmeleri gereken nokta budur" dedi.

'KİM ADALET İSTİYORSA BİZE GELECEK'

CHP'nin avukat bürolarında kurulan bir parti olmadığını, savaş meydanlarında ve cumhuriyetten önce kurulduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Ve o insanlar cumhuriyeti kurdular. O insanlar cumhuriyetin demokrasiyle taçlandırılması için bizi görevlendirdiler. Ve biz bu görevi yapacağız, bu görev için iktidara talibiz, bu görev için 'herkes düşüncesini özgürce söylesin' diyoruz, bu görev için değişik siyasi partilere, milletten izin aldıkları sürece, oy aldıkları sürece 'Başımızın üstünde yeri var' diyoruz. Demokrasiyi güçlendirmek istiyoruz, çağdaş uygarlığı yakalamak ve aşmak istiyoruz, hedefimiz bu. Ama bunu yapmadılar, iktidar sahipleri bunu içlerine sindiremediler. Balyoz'du, Ergenekon'du, her şeye, cumhuriyetin bütün kurumlarına saldırdılar. Adeta darmadağın ettiler. Genelkurmay başkanlarının bile terörist olarak yakalanıp içeri atıldığına tanık olduk. Her zaman haksızlıklara karşı çıktık. Bir bardak vardı, bütün haksızlıklar birer damla halinde o bardağa düşüyordu. Ve Enis Berberoğlu damlası, bardağı taşıran damla oldu. Ve biz, rahatlıkla söyleyebilirim ki dünya siyaset tarihinin en anlamlı ve uzun yürüyüşünü yaptık. Adına 'Adalet Yürüyüşü' dedik. Çünkü olmayan bir şey için yürüyorduk, olmayan bir şeyi istiyorduk. Kim adalet istiyorsa onun yanında olduk, bugün de aynı noktadayız. Kim adalet istiyorsa bize gelecek. Biz onun adalet talebini yerine getirmek için her türlü kavgayı, mücadeleyi vermeye hazırız."

'HEPİMİZ YANIYORUZ, İÇİMİZ YANIYOR'

Irak'ın kuzeyinde PKK tarafından şehit edilen 13 kişinin ismini okuyan Kılıçdaroğlu, Gara şehitlerinin 5-6 yıldır terör örgütünün elinde tutulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "5-6 yıldır ne yapıldı? Defalarca hatırlatılmasına karşın ne yapıldı? Şimdi bunların tamamı hayatını kaybetti. Şehitlerin ailelerinin bulunduğu evlere kor ateşi düştü. Hepimiz yanıyoruz, içimiz yanıyor. Öyle bir noktaya geldik ki adeta şehitler üzerinden hesaplaşan bir Türkiye. Şu iktidarın yaptığına bakın Allah aşkına, şehit şehittir. Onun bizim toplumda, vicdanı olan bir toplumda ayrı bir yeri vardır. Ayrı bir kültürümüz vardır. Bir tweet üzerinden kıyameti kopardılar. Hangi ahlak, hangi erdem, hangi bilgi, hangi kültür, hangi inanç, emin olun anlamakta zorlanıyorum. Aileler defalarca geldiler, her kapıyı çaldılar. Bana da geldiler, defalarca geldiler, Malatya'ya gittim, orada da geldiler. Arkadaşlarımızı görevlendirdik, basın toplantıları yaptılar, olaya iktidarın el atması gerektiğini söyledik. 'Bu çerçevede bir çaba harcayın, bu insanlar bir şekilde çoluk çocuklarına, annesine babasına kavuşsun' dedik. Elimizden gelen her şey yapıldı. Basın toplantıları yapıldı, iktidara çağrılar yapıldı. Soru önergeleri verildi" ifadelerini kullandı.