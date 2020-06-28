Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidinin ailesine başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.