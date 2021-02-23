MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kesimoğlu CHP’ye katılıyor! İki yıl aradan sonra tekrar CHP’de
ABONE OL
23.02.2021 - 11:24 |

Kesimoğlu CHP’ye katılıyor! İki yıl aradan sonra tekrar CHP’de

Bağımsız Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu bugün CHP’ye katılıyor. Milliyet’in sorularını yanıtlayan Kesimoğlu, CHP’ye katılacağını açıkladı.

Kesimoğlu CHP’ye katılıyor! İki yıl aradan sonra tekrar CHP’de

MEHTAP GÖKDEMİR/ Ankara

CHP Grup toplantısına katılacağını ifade eden Kesimoğlu, 2 yıl aradan sonra CHP’ye döndüğünü söyledi. Kesimoğlu,  “CHP’ye katılıyorum. Grup toplantısında bulunacağım” dedi. CHP’ye tekrar dönme konusunu vatandaşa soran Kesimoğlu, anket yaptırmıştı. Ankette, CHP'ye geçip geçmeme konusu soruldu.

CHP Grup toplantısı saat 13.30’da başlayacak.

Kesimoğlu, 1 Şubat 2014’te Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve 30 Mart’ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi

 

Esenyurt'ta iki İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı kameradaEsenyurt'ta sokak üzerine park ettikleri araçlarına kazayla sürttüğü ileri sürülen İETT sürücüsünün önünü kesen 4-5 kişilik grup, iki İETT otobüsüne tekmeli yumruklu saldırı gerçekleştirdi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu! 50 kişi gözaltına alındı

Son dakika... Gaziantep merkezli FETÖ operasyonu! 50 kişi gözaltına alındı

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşları...

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Türkiye'de oran Avrupa ortalamasının üstünde

Son dakika... Futbolcuların dolandırılma davasında menajerler konuştu: 'Onun bana borcu var'

Son dakika... Futbolcuların dolandırılma davasında menajerler konuştu: 'Onun bana borcu var'

Sıradaki Haber