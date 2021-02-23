23.02.2021 - 11:24 |
Kesimoğlu CHP’ye katılıyor! İki yıl aradan sonra tekrar CHP’de
Bağımsız Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu bugün CHP’ye katılıyor. Milliyet’in sorularını yanıtlayan Kesimoğlu, CHP’ye katılacağını açıkladı.
MEHTAP GÖKDEMİR/ Ankara
CHP Grup toplantısına katılacağını ifade eden Kesimoğlu, 2 yıl aradan sonra CHP’ye döndüğünü söyledi. Kesimoğlu, “CHP’ye katılıyorum. Grup toplantısında bulunacağım” dedi. CHP’ye tekrar dönme konusunu vatandaşa soran Kesimoğlu, anket yaptırmıştı. Ankette, CHP'ye geçip geçmeme konusu soruldu.
CHP Grup toplantısı saat 13.30’da başlayacak.
Kesimoğlu, 1 Şubat 2014’te Kırklareli Belediye Başkanlığı’na aday gösterildi ve 30 Mart’ta yapılan seçimle Kırklareli Belediye Başkanı oldu. 5 yıllık görev süresi sonunda yapılan 31 Mart 2019 seçimlerine Bağımsız Aday olarak katıldı ve tekrar Kırklareli Belediye Başkanı seçildi
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