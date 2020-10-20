‘Kıbrıslı Türklerin milli iradesine saygı duyun’

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akar, Tatar’a gönderdiği tebrik mesajında seçim sonuçlarının Kıbrıs Türkü’ne hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. Akar, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı’yla huzur ve güvene kavuşan ve 1983’ten bu yana bağımsız bir devlete sahip olan Kuzey Kıbrıs Türkü, bu seçimlerle örnek bir demokrasiye sahip olduğunu göstermiştir” ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Çelik de twitter hesabından yaptığı açıklamada, KKTC’nin demokrasisinin gücünü tüm dünyanın gördüğünü söyleyerek, “Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin egemenlik hakları, Kıbrıs Davası ve Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerin korunmasına dair gayreti, vizyonu ve liderliğiyle öne çıkan Sayın Ersin Tatar’ı KKTC Cumhurbaşkanlığı’na seçerek tüm dünyaya açık bir mesaj vermiştir” vurgulamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından KKTC’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili İngilizce paylaşımda bulundu. Açıklamasında seçim sonuçları ile ilgili ortaya atılan iddialara dikkat çeken Altun, “Olağan şüpheliler; KKTCde dün gerçekleştirilen seçiminin sonuçlarından Türkiye’yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi” dedi.

‘Kabul edin’

Kıbrıs Türklerinin, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman desteklediğine işaret eden Altun, “Ancak her seferinde AB ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun!” ifadelerini kullandı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de mesajında, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı sevinçle kutluyoruz. Başarısı insanlığın başarısı oldu. Bağımsız KKTC, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığında Mavi Vatan’ın kalesi oldu. Kahraman Denktaş rahat uyu” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan telefon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı arayarak tebrik etti. Kılıçdaroğlu, Tatar’a görevinde başarılar diledi.

‘Ödün vermeyen kazandı’

Kuzey Kıbrıs’ta ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar’ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri, yabancı basında “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın desteklediği aday kazandı” başlığıyla yer aldı. Reuters seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti. Reuters Tatar’ın rakibi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Ankara ile ilişkilerininse gergin olduğunu ve Akıncı’nın Ada’da birleşmeden yana olduğunu vurguladı.

Associated Press ise haberi ‘Ödün vermeyen (Tatar) kazandı’ başlığıyla duyurdu. AP, Tatar’ın politikasının Türk hükümetinin siyasi tutumuyla örtüştüğünü belirtirken, Bloomberg de haberi “Erdoğan’ın desteklediği aday Kuzey Kıbrıs’taki seçimi kazandı” başlığıyla duyurdu.

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesi ise bu seçim sürecinde Kuzey Kıbrıs’taki kutuplaşmanın daha da arttığını öne sürdü.

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de Ersin Tatar’ı tebrik etti. Anastasiadis, Twitter hesabından Türkçe olarak da yaptığı paylaşımında, “Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak Sayın Ersin Tatar’ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir. Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum” ifadelerini kullandı.