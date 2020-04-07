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07.04.2020 - 17:20 | | AA

Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle telekonferansla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle görüştü.

Kılıçdaroğlu, memur sendikaları yöneticileriyle telekonferansla görüştü

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu video konferans yöntemiyle Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ve KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ile toplantı yaptı.

Toplantıda, "Salgın hastalığın ülkemize getirdiği hasarı hafifletmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "sosyal devlet" vurgusunda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "İşsiz kalanlara el uzatılması gerekir." ifadesini kullandı.

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilen patlamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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