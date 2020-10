Kılıçdaroğlu üniversite mezunlarına seslendi: Umutsuzluğa kapılmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki gençlerin ödediği vergilerin nerede kullanıldığını sorgulaması gerektiğini belirterek, “Bütçe sunuldu Parlamento’ya ama hiçbir genç bu bütçeden haberdar bile değil” dedi.



CHP Basın Birimi’nden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu gençlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Gençler, iş bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Gençlerde umutsuzluğun çok yaygın olduğunu gördüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlerin umutsuz olmaması gerektiğini vurguladı. Projelerinden biri olan, “teknoloji liseleri” hakkında bilgi veren Kılıçdaroğlu, “Bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kurmak istiyoruz. Teknoloji liseleri kurduğumuz zaman sanayinin ihtiyaç duyduğu eleman ihtiyacı süratle karşılanabilir” dedi.



‘Mülakat kaldırılmalı’



“Normalde bugün yapılması gereken; sınavlarda, kamu sınavlarında mülakatın tamamen kaldırılması” diyen Kılıçdaroğlu, özetle şöyle konuştu:

“Herkesin üniversite mezunu olduğu bir ülke hiçbir yerde yoktur. Sağlıklı bir eğitim politikası ile hayatın her alanını, imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına dönüştürmek mümkün. Asgari ücretten gelir vergisi alıyorsun, gelir vergisi alınır mı? Bir tacirin, bir sanayicinin ya da bir serbest meslek çalışanının elde ettiği gelirden gelir vergisi alabilirsin ama adı üstünde asgari ücret, yani geçimlik. Asgari ücretin gelir vergisinden muaf tutulması lazım. Bunu defalarca defalarca, defalarca dile getirdik. Hepimiz vergi veriyorsak ödenen vergiler nereye gitti, neden bu ülkede yatırım yapılmadı? Neden özel sektör yatırım yapmıyor? Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Hiç kimsenin can ve mal güvenliğinin olmadığı yerde siz yatırım yapar mısınız? Gelişmiş ülkeler önümüzdeki 50 yılı, 100 yılı planlar ve bu planlar sürekli, belli aralıklarla revize edilir. Türkiye’nin kalkınma planı yok. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı, gençlerin haberi yok. Çünkü o kadar siyasi hayattan kopuk ki gençler.”



‘Gençler 2023’e hazırlık yapmalı’



Anadolu’nun içinin boşaldığını, herkesin iş bulmak için Ankara, İstanbul, İzmir’e gitmek istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Neden yatırımlar Türkiye genelinde dengeli dağıtılmıyor?” diye sordu. Kılıçdaroğlu, devletin her bir gence tek tek iş bulmak zorunda olduğunu belirterek, “2023’e bütün gençlerin hazırlık yapması lazım. Şu soruyu bütün gençlerin söylemesi ve sorması lazım, ‘18 yıldır iktidarda olup beni işsiz bırakana ben asla oy vermeyeceğim’ demesi lazım. Eğer bunu söyleyebiliyorsa ve sandığa bu iradesini yansıtabiliyorsa o ülkede hiçbir siyasi iktidar o zaman ‘gençlerin sesine ben kulak vermiyorum’ diyemez” ifadesini kullandı.