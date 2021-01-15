Kılıçdaroğlu’na ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ tepkisi: Cumhuriyet’e karşı söylenmiştir

MKYK toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik özetle şunları söyledi:

SÖZ SÖYLEMEK DÜŞMEZ: (Sözde cumhurbaşkanı tartışması) Bir şeye gayrimeşru olduğu, varlığının temelinde hiçbir meşruiyet olmadığı zaman ‘sözde’ dersiniz. Terör örgütleri için dersiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı için bu ifadeyi kullanmak, 27 Nisan’da hükümetimize verilmeye çalışılan muhtıra teşebbüsü ile gündeme gelmişti. O zamanki askeri vesayet girişiminde ‘Biz sözde değil özde Cumhurbaşkanı istiyoruz’ denmişti. Bunun ölçüleri nedir? Millet seçmiş, hukuken onaylanmış. Bundan sonra kimseye söz söylemek düşmez.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN YAPMIYORSUNUZ: Sivil siyaseti güçlendirmesi gereken sayın Kılıçdaroğlu, seçilmiş Cumhurbaşkanını gayrimeşru duruma getirmeye çalışan çok büyük bir yanlış yapıyor. Siz Türkiye Cumhuriyetinin en yüksek temsil makamı olan, orduların başkomutanı olan Cumhurbaşkanlığı makamına karşı böyle bir şey söylerseniz, bu Cumhuriyet değerlerine karşı söylenmiş olur. ‘Biz orada siyasi eleştiri yapıyoruz’ deniyor. Ama genel başkanlık makamı için yapmıyorsunuz onu. Doğrudan cumhurbaşkanlığı makamına söylüyorsunuz.

YEMİNİNE SADIK: Cumhurbaşkanımız yeminine sadıktır. Milletin birlik ve beraberliğini korumaktadır. Partili Cumhurbaşkanlığı’nı, tarafsızlık meselesini kafanızdaki vesayetçi bir parlamenter sistem modeliyle yargılamanızın bir meşruiyeti yoktur. Başkanlık sistemi meşrudur. Parlamenter sistem varken ne yapıyordunuz siz, bunu sormak gerekir. O zaman Türkiye’yi askeri ve yargı vesayetiyle yönetmeye çalışıyordunuz.

SENATO BASKINI GAYRİMEŞRU: (ABD’de yaşanan gelişmeler) Batıda İslam, göçmen düşmanlığından kaygı duyarken tam da bu kişilerin pankartlarla Amerikan Senatosu’nu bastığını gördük. Bunun sosyolojik bir yarılma ortaya çıkardığını gördük. Senato’nun basılması gayrimeşrudur, bu asla kabul edilemez. Seçilmiş başkanın göreve gelmesini engellemek gayrimeşrudur. Sükunet sağlansa da bir olağanüstü durum var. Umarız yeni başkanın görevine başlaması tartışmasız şekilde ve sükunetle gerçekleşir.