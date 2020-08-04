04.08.2020 - 12:39 | | AA
Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı. Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.
Son dakika! Bingöl'de görme engelli karısını bayıltana kadar döven cani kameradaGelen bir son dakika haberine göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde cani koca, görme engelli karısını çocuklarının yanında bayıltana kadar dövdü. Yaşanan dehşet anlarını çocuklardan biri kameraya kaydetti. Vahşetin görüntüleri kısa süre sonra sosyal medyada hızla yayıldı.