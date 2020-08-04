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HaberlerSiyaset Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
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04.08.2020 - 12:39 | | AA

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez'e "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Hatay Baro Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Hatay Baro Başkanı Dönmez'i telefonla aradı. Dönmez ve ailesine "geçmiş olsun" temennilerini ileten Kılıçdaroğlu, Dönmez'in suç duyurusuna ilişkin süreçle ilgili de bilgi aldı.

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