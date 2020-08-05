MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a "geçmiş olsun" mesajı
ABONE OL
05.08.2020 - 14:11 | | DHA

Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a "geçmiş olsun" mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lübnan'ın başkentiBeyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a "geçmiş olsun" mesajı

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Beyrut'ta yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması temennisiyle, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

 

Canlı yayında dehşet anları... Patlamaya böyle yakalandıBBC muhabiri Maryam Toumi'nin röportaj sırasında patlamaya yakalandığı anlar kameraya böyle yansıdı. Toumi'nin yaşadığı korku ve panik anları ise saniye saniye böyle görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan teröriste şok

MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan teröriste şok

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Milyonları ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor...

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Trump'tan 'saldırı gibi görünüyor' açıklaması!

Kahramanmaraş'ta taziye ziyareti yasağından vatandaşlar memnun

Kahramanmaraş'ta taziye ziyareti yasağından vatandaşlar memnun

Sıradaki Haber