05.08.2020 - 14:11 | | DHA
Kılıçdaroğlu'ndan Lübnan'a "geçmiş olsun" mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lübnan'ın başkentiBeyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamaya ilişkin Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Beyrut'ta yaşanan büyük felakette hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can kaybının artmaması temennisiyle, kardeş Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."