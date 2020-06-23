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23.06.2020 - 11:46 | | DHA

Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu'ndan şehit onbaşının ailesine taziye telefonu

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen, Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesini telefonla arayarak şehide Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diledi.

Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.
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