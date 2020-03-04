Kılıçdaroğlu’ndan Suriye mesajları: Askerimi vuran devlet düşmandır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, “Putin’e, Merkel’e, Trump’a telefon eder, onlara meydan okur, onlar gelir tak tak tak vururlar, koşa koşa ayaklarına gider. Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır, nokta” dedi.

CHP Meclis Grup Toplantısı İdlib şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kılıçdaroğlu, özetle şu mesajları verdi:



MAŞA OLMAYIN DEDİK: Hepimizin yüreği kanıyor. Ciddi bir gelecek endişesi taşıyoruz. Söylenmesi gereken çok şeyi söyledik . Öneriler getirdik. Buna göre davranın dedik. ‘Egemen güçler maşa kullanırlar, Türkiye’yi maşa konumuna sokmayın’ dedik. Komşumuz bir ülkenin rejimini değiştirmek için özel çaba harcıyorsunuz. Sana ne kardeşim? Varsa bir sorun, gidersin BM’ye. Biz hiçbir zaman demokrasiden ödün veren bir rejimi savunmadık, bundan sonra da savunmayız. Hiçbir zaman Suriye’deki rejimi savunmadık, savunmuyoruz da. İstiyoruz ki barış içinde yaşayalım, savaş istemiyoruz.



ARAYACAK OLAN SENSİN: 33 şehidimiz var (Erdoğan) ilk kez çıkıyor, ekonomiden, başarılarından bahsediyor. Bir de benden bahsetti. “Kılıçdaroğlu beni aramadı.” Kardeşim, arayacak olan ben değilim, sensin. Nedir durum, bilgi vereceksin. Beyefendi bekliyor, “Acaba Kılıçdaroğlu beni ne zaman arayacak?” Ben seni niye arayayım? Millet bekliyor, çık bilgi ver. “Şehitler tepesi boş kalmayacak” diyor. Zaten boş değil. O tepede yüzbinlerce şehit var. Öyle bir pozizyon alıyorsun ki, “Neden ben buraya daha fazla şehit defnetmiyorum” İnsanda biraz vicdan olur.



AYAKLARINA GİDİYOR: Emperyal güçlerin maşası olanlar Türkiye’yi düzlüğe çıkaramaz. Putin’e, Merkel’e, Trump’a telefon eder, onlara meydan okur, onlar gelir tak tak tak vururlar, koşa koşa ayaklarına gider. Hani sen kahramandın? Benim askerimi vuran hangi devlet olursa olsun benim düşmanımdır, nokta. Ben niye ayağına gideyim? Putin’e koşuyorsunuz.



FERİŞTAHINIZ GELSE DEVİREMEZ: 34 şehidiniz olur, sarayınızda oturursunuz. Milletin önüne çıkmaya utanırsınız, üç gün sonra çıkarsınız, hedef Kılıçdaroğlu? Niçin? “Nasıl devireceğiz Kılıçdaroğlu’nu?” Feriştahınız gelse deviremez. Çünkü haklıyız. Sizin çocuklarınız keyiflerini çatacaklar, fakir fukaranın çocuğunu şehitler tepesine layık göreceksiniz.... Erdoğan gidiyordu “Öl de ölelim” diye slogan atıyorlardı. Seni kefenle karşılayanlar vardı. Hepsini topla gönder İdlib’e. Şehitler tepesi de boş.



ÇANAKKALE VATAN TOPRAĞI: Çanakkale ile İdlib’i kıyaslamak kadar cehalet olabilir mi? Çanakkale vatan toprağı kardeşim. Ne söylediğini bilmeyen garip bir adam. Neredeydi Gazi Mustafa Kemal? Sarayda mıydı? Cephedeydi. Sarayda toplananlar bana tarih dersi vermeye kalkıyor. Sen kim tarih kim? Sen adını zor yazarsın.



‘Millet ittifakı sorunları aşacak’

Bu ülkenin çakıl taşı için gözünü kırpmadan hayatını verecek olan milyonlar var. Hiç kimse umutsuz olmasın, bu memleketi sokakta bulmadık. Demokrasiden, barıştan, yana olan Millet İttifakı bu sorunları aşacaktır.