'Kılıçdaroğlu’nu suçlamak gülünç'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MHP yönetiminin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmasını “safsata, komik ve gülünç” olarak değerlendirdi. Altay, MHP bünyesinde CHP-HDP ilişkisini araştırmak amacıyla kurulan komisyonun, Kılıçdaroğlu hakkında 7 ayrı iddia üzerinden suç duyurusunda bulunmasını Milliyet’e değerlendirdi.

Altay, “Anlaşılıyor ki Sayın Bahçeli, kendisini Sayın Erdoğan’a zırh ve kılıç yapmıştır. ByLock’çuların listesini Genel Başkanımızdan sormaktadır. Eğer kendisi bu listeyi çok merak ediyorsa, 15 Temmuz sonrasındaki adalet ve içişleri bakanlarına ve Erdoğan’a sorabilir. Onlarda bu liste mevcuttur. Hazır Erdoğan’la arası iyiyken bu listeyi ondan alsın. Herhalde Erdoğan da Bahçeli’den bu listeyi esirgemeyecektir” dedi.

‘Üç bakan iyi bilir’

Altay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Çankaya Köşkü’ndeki bir ek binada, ByLock konusunu araştırmak için özel bir birim kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben isimlerini vermek istemem ama üç bakan bu birimde görev yapmıştır. Halen AK Parti’de siyaset yapan bu üç bakan, kimin ByLock’çu olduğunu iyi bilir. Devlet Bey de bu bakanların kimler olduğunu bilir. Dolayısıyla kimin ByLock’çu olup olmadığını bu bakanlardan sorabilir. Ayrıca, CHP’yi terörle ilişkilendirmeye çalışmak açık bir aymazlıktır. Kandan beslenenler, terör saldırılarını ve şehitleri siyasete malzeme edenler utanç duymalıdır. Biz, MHP’nin bu suç duyurusunu ve Bahçeli’nin bu tavrını; safsata, komik ve gülünç olarak değerlendiriyoruz. Bahçeli’nin, Erdoğan’ın süratle yıpranan itibarını korumak için CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na çamur atması, gülünçtür. Ama Erdoğan, Bahçeli’yi özel yetkili başsavcı olarak ilan ettiyse, bu yeni durum da kamuoyuna açıklanmalıdır. Dolayısıyla kamuoyu neyin ne olduğunu çok iyi görmektedir.”

‘Tersine dönebilir’

MHP’nin suç duyurusu dilekçesinde yer alan “Kılıçdaroğlu’nun terör propagandası yaptığı” yönündeki suçlamaya da yanıt veren Altay, “Sayın Bahçeli’nin daha üç yıl önce Erdoğan’ı itham ettiği suçlamalar düşünüldüğünde, biz bunları artık normal sayıyoruz. Yani Sayın Bahçeli, üç yıl sonra Genel Başkanımız için de şimdikinin tam tersine dönüp, ‘vatansever’ diyebilir. Sonuç olarak Bahçeli’nin tavrı MHP’nin kan kaybını artırır, kendisine itibar kaybettirir ve komik duruma düşürür” ifadelerini kullandı.

Altay, Bahçeli’nin “CHP’den gelecek hiçbir teklife destek vermeyiz” açıklamasına da “Milletin yararına olacak tekliflere dahi kapıyı kapatmak, Bahçeli’nin, siyaseti ülkenin çıkarları için değil, Erdoğan’ın çıkarları için yaptığının en açık kanıtıdır” karşılığın verdi.