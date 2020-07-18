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18.07.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Kılıçdaroğlu’nun ‘denge’ listesi

CHP’nin 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak kurultayında, 60 sandalyeli Parti Meclisi’nde (PM) yarı yarıya bir değişimin yaşanması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hem ittifak, hem de parti içi dengeleri gözeterek hazırlayacağı “anahtar” listesinde, 2023 seçimlerine giderken “yol kazası” yaşanması riskini en aza indireceğini düşündüğü isimlere yer vereceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun PM’ye parti dışından bazı isimleri davet etmeye hazırlandığı ancak yeni isimlerin kurultaydan önceki birkaç gün içinde netleşeceği bildirildi.

Kılıçdaroğlu’nun ‘denge’ listesi

37. Olağan Kurultayı’na geri sayım sürerken, parti içindeki seçim heyecanı da yükseliyor. Kurultaylara katılma hakkı bulunan ve sayıları 2 binin üzerinde olan CHP Onur Kurulu üyelerinin salgın nedeniyle kurultay alanına alınmaması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu, bu isimlere gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldı. Kılıçdaroğlu mektubunda, koronavirüs tedbirlerine dikkat çekerek, Onur Kurulu üyelerini davet edememekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Mektup, dün itibarıyla eski genel başkanlar dışındaki üyelere gönderilmeye başlandı.

Muhalefetin planı

PM seçimlerine kilitlenen parti içi muhalefet de hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda Muharrem İnce kanadının yanı sıra, İlhan Cihaner öncülüğündeki “Gelecek İçin Biz” ve eski genel sekrerer Önder Sav’ın yer aldığı “İrade” grubu ile hareket eden delegeler, kendi PM adaylarını çıkaracak. Parti yönetiminin karşısında olan gruplar, Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesindeki isimler yerine kendi adaylarını PM’ye seçtirmek için ellerinden geleni yapacak.

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