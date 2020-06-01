Kılıçdaroğlu’nun yeni dönem ajandası: Büyük Kurultay ve ittifak hamleleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını sürecinde, toplumun farklı kesimleriyle video konferans görüşmelerinde bir araya gelerek, sorunları dinledi, partisinin politikalarını anlattı. CHP liderinin salgın sonrası ajandasında ise önemli gündem maddeleri var. Partisinin salgın nedeniyle ertelenen kurultayının ne zaman ve nasıl yapılacağına karar vermesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun, özellikle Ramazan Bayramı’nda işaretini verdiği yeni ittifak politikası kapsamında kritik hamlelerde bulunabileceği de ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu, ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren çalışmalarını evinden ve CHP Genel Merkezi’nden yürüttü. CHP lideri bu sürede kız kardeşinin cenazesi ve Ramazan Bayramı’ndaki İstanbul temaslarının dışında Ankara dışına çıkmadı. Salgındaki politikalarını, parti içi toplantılar ve farklı toplum kesimleriyle buluştuğu video konferans görüşmelerinde şekillendirdi.



22 tele konferans



Kılıçdaroğlu, 21 Mart’ta CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı ile başlattığı görüşmeleri kapsamında, toplam 22 toplantı yaptı. Sağlık çalışanları, muhtarlar, sendika temsilcileri, apartman görevlileri, öğrenciler, sanayiciler, esnaflar, işçiler ve sanatçıların da arasında bulunduğu kesimlerle yaptığı görüşmelerde, sorunları dinledi, CHP’nin politikalarını anlattı. Parti içi toplantıları aksatmayan Kılıçdaroğlu özel görüşmelerinin dışında, MYK’sını da 10 kez topladı. Koronavinüs Danışma Kurulu ile üç kez basına kapalı toplantı yaptı. Kılıçdaroğlu, 12 televizyon ve internet yayınına katılarak da kamuoyuna mesajlar verdi.

CHP liderinin yeni dönem ajandasında ise kritik başlıklar var. Kılıçdaroğlu, partisinin salgın nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı için karar verecek. Genel Başkan ve Parti Meclisi seçimli kurultayın Bilim Kurulu’nun görüşleri doğrultusunda sonbaharda yapılması beklense de yeni süreçte tarihin değişip değişmeyeceğine ve kurultayın hangi şartlarda yapılacağına karar verecek.



İpuçları verdi



Ramazan Bayramı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli dışında; Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu dahil, neredeyse tüm parti liderlerini telefonla arayan ve bayramda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i İstanbul’daki evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yeni dönem politikalarının da ipuçlarını verdi. DEVA ve Gelecek partilerine milletvekili desteğine yeşil ışık yakan açıklamasıyla gündemi değiştiren, son MYK toplantısında Millet İttifakı’nın genişleyeceği vurgusunda bulunan Kılıçdaroğlu’nun, önce mevcut ittifakın korunması sonra da genişletilmesi için yeni adımlar atması bekleniyor.