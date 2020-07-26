Komşu’ya ‘bayrak’ tepkisi: Yunanistan Bizans rüyasından uyanmalı

Aksoy, “Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır” ifadesini kullandı. Aksoy, ülkesindeki Müslüman Türk azınlığa yönelik baskıları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesinin Yunanistan olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti: “Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez. Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur. Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir.”



‘Lanetliyoruz’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter’dan şunları kaydetti: “Yunanistan’da şanlı bayrağımızın yakılmasını şiddetle lanetliyoruz. Ayasofya Camii’nin açılmasını güya protesto etmeye çalışan Yunan faşistlerini cesaretlendiren siyasileri kınıyoruz. Kafası Bizans hayalleriyle dolu dar görüşlü Yunan siyasiler kendi toplumlarını zehirliyorlar. Kendilerini Bizans’ta zanneden bu hayalperestler Ayasofya Camii’nin dünkü mesajını er ya da geç anlamaya mecburdurlar. Kendi bayraklarının yanına Bizans bayrağı asanlar ve yas ilan edenler bayrağımıza saygısızlık yapamazlar. Bayrağımızın ve sancakların dediği gibi, orası Ayasofya Camii’dir.”