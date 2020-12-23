MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Kongreler ocakta başlıyor
ABONE OL
23.12.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Kongreler ocakta başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılan MYK toplantısında AK Parti kongrelerine Meclis’in tatile gireceği ocak ayı itibarıyla yeniden başlanabileceği ifade edildi.

Kongreler ocakta başlıyor
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

 

Bilim Kurulu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda vermesi muhtemel tavsiye kararının ardından kongrelerin tarihlerinin de netleşeceği öğrenildi. AK Parti, Bursa İl Başkanlığı’nda isim değişikliğine gitti. Kasım ayında yeniden aday olmayacağı açıklanan Ayhan Salman, başkanlığa yeni atanan Davut Gürkan ile birlikte Erdoğan ile görüştü. Dün akşam aynı zamanda Kırıkkale İl Başkanlığı’na Nuh Dağdelen yerine Mustafa Kaplan’ın; Yozgat İl Başkanlığı’na Çelebi Dursun yerine Yusuf Başer’in ataması yapıldı. Önceki gün, geçtiğimiz eylülde yapılan kongrede yeniden başkan seçilen Muş Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, il başkanı olarak atanmıştı. Avcı’nın yerine ise dün Halil Sabak’ın görevlendirmesi yapıldı.

Milliyet'te Gündem (23 Aralık 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan haber başlıkları
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Son dakika... Kadınların temizlik kavgası! Kafasını duvarlara vurdu

Son dakika... Kadınların temizlik kavgası! Kafasını duvarlara vurdu

Sıradaki Haber