Kongreler ocakta başlıyor

Bilim Kurulu’nun önümüzdeki günlerde yapacağı toplantıda vermesi muhtemel tavsiye kararının ardından kongrelerin tarihlerinin de netleşeceği öğrenildi. AK Parti, Bursa İl Başkanlığı’nda isim değişikliğine gitti. Kasım ayında yeniden aday olmayacağı açıklanan Ayhan Salman, başkanlığa yeni atanan Davut Gürkan ile birlikte Erdoğan ile görüştü. Dün akşam aynı zamanda Kırıkkale İl Başkanlığı’na Nuh Dağdelen yerine Mustafa Kaplan’ın; Yozgat İl Başkanlığı’na Çelebi Dursun yerine Yusuf Başer’in ataması yapıldı. Önceki gün, geçtiğimiz eylülde yapılan kongrede yeniden başkan seçilen Muş Merkez İlçe Başkanı İbrahim Avcı, il başkanı olarak atanmıştı. Avcı’nın yerine ise dün Halil Sabak’ın görevlendirmesi yapıldı.