Konya’ya şehit ateşi düştü

Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yapan şehit uzman çavuş için İl Jandarma Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlendi. Şehit ailesinin yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, mülki ve idari yöneticiler ile komutanların hazır bulunduğu törenin ardından Konukcu’nun cenazesi kara yoluyla memleketi Konya’ya uğurlandı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın Twitter’daki hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, “Hatay Dörtyol Cehennem Deresi bölgesinde, 18 Temmuz’da gerçekleştirilen operasyonda yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak 24 Temmuz’da şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve yüce Türk Milletine başsağlığı dileriz” denildi.