26.11.2020 - 17:25 | | AA
Kurtulmuş'tan, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akıncı Üssü davası kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, adaletin yerini bulduğunu belirtti. Kurtulmuş, 'Adalet yerini buldu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek' dedi.
Kurtulmuş, Twitter'dan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen karara ilişkin paylaşımda bulundu.
"Adalet yerini buldu." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. FETÖ'cü hainler hak ettikleri cezayı aldı. Bu hainlere karşı mücadelemiz her alanda devam edecek." değerlendirmesine yer verdi.
Trafik magandası copla saldırdıKocaeli'nin Gebze ilçesinde, özel halk otobüsü sürücüsüne, önünde aniden durduğu için korna çaldığı otomobilin sürücüsü plastik copla saldırdı. Halk otobüsü sürücüsü darp raporu alarak şikayetçi olurken, polis kaçan kimliği belirsiz otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.