Kurtulmuş’tan Michel’e tepki: Hadlerini bilsinler

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir” ifadelerini kullandı.