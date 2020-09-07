07.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Kurtulmuş’tan Michel’e tepki: Hadlerini bilsinler
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’ın açıklamalarına ilişkin, “Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir” dedi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir” ifadelerini kullandı.