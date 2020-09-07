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07.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Kurtulmuş’tan Michel’e tepki: Hadlerini bilsinler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’ın açıklamalarına ilişkin, “Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir” dedi.

Kurtulmuş’tan Michel’e tepki: Hadlerini bilsinler

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye’ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

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