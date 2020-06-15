Kurultaya önce mekan sonra tarih belirlenecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve ekibinin Ankara’daki iki futbol stadyumu ve 75. Yıl Hipodromu’nu incelemeye aldığı öğrenildi. Bu kapsamda, Ankaragücü ve Gençlerbirliği’nin maçlarını oynadığı Eryaman Stadyumu ile PTT 1. Lig’de mücadele eden Osmanlıspor’a ev sahipliği yapan Osmanlı Stadyumu ziyaret edildi. Hipodrom’a da önümüzdeki günlerde gidileceği bildirildi. Yenimahalle’deki OSTİM Stadyumu’nun da değerlendirme kapsamında olduğu kaydedildi. Salıcı’nın her mekan ile ilgili ayrı bir rapor hazırlayarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacağı öğrenildi. Bu nedenle CHP’nin bugün yapılacak MYK toplantısında kurultayla ilgili bir karar alınması beklenmediği kaydedildi. CHP’nin önce mekânı tespit edeceği sonra mekâna uygun tarihi belirleyeceği ifade edildi. Ancak CHP’nin tarih aralığını mümkün olduğu kadar “temmuz sonu, ağustos başı” olarak planlamaya gayret ettiği belirtildi. Salıcı ve ekibi, iki gün sürecek kurultayın yerini belirlerken ise teknik altyapının uygunluğundan delegelerin oturma düzeni ve ulaşım imkânlarına kadar tüm detayları masaya yatırıyor.