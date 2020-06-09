‘Libya için ABD ile yeni dönem’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT’de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, dün ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin detayları da paylaştı. Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

DÜNYADA BİR NUMARA: Koronavirüs musibeti sadece Türkiye’yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun birçok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD’de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye, dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadeleye de salgınla mücadeleye de devam ediyoruz. Şehir hastaneleri benim aşkım. Bu dönemde açtık. Cemil Taşçıoğlu da benim hemşerim. Babalar dost ama ben bilmiyordum sonradan öğrendim. Son dönem açılışlar 11 tane oldu. Bunlar sağlık turizminde de bir patlama meydana getirecek. Mevsimsel turizmdeki açığımızı da kapatacağız. Yurtdışından hastalar da gelmeye başladı. Belediye Başakşehir’de yol yapacaktı, şu andaki malum zihniyete kaptırılınca bunlar yapamayız dedi. Allahtan biz iş başındayız. Yıl sonuna kadar 5 şehir hastanesi daha yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30’una da bu şehir hastanelerini inşallah yapacağız.

TRUMP ŞAŞIRDI: Maske ihmal etmeyin. Kesinlikle takın. Mesafeyi kesinlikle koruyalım. Temizlik, elimizi hemen yıkayalım. Dezenfekte olalım. Yapalım ki, başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz yerli yerince hakikaten ele alınırsa ben inanıyorum ki, kısa zamanda 65 yaşındaki kardeşlerim, ağabeylerim bu işten zarar görmeyecektir. Gençlerimiz de ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu maalesef piknik alanları yol kenarlarında, askere gidenler falan, bunlar doğru değil. Meydana gelen olayda bu işi telafi edemezsin. Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Rakamlara bakınca vaka düştü. Vefat sayısı fena sayılmaz. Vefatı ne kadar sıfırlamaya doğru gidersek, sıfırlarsak o zaman çok daha mutlu olacağız ama gelişmeler bu noktada fena değil.

BUYRUN YATIRIMA: (Ekonomideki gelişmeler) Yıl sonuna kadar 15 baraj açacağız. Temelini atacaklarımız da var. Her şeyden önce yatırımların durması gibi bir şey bizim kitabımızda yazmıyor, yazmayacak. İkinci çeyrekte belki sıkıntı olacak ama bu işi toparlayacağız. Yatırımcımıza diyorum ki faiz aşağıda, kamu bankaları desteği veriyor hadi bakalım buyurun yatırıma. Yerli milli solunum cihazını ürettik, 60 bin civarındı solunum cihazı siparişi var. Ankara’da sağlık vadisi kuruyoruz. Sağlık Bakanlığımız onun da çalışmasını yapıyor Orada da ciddi sıçrama yapalım istiyoruz.

BU DA TERÖR: Haksız fiyat artışında MASAK çalışmalarını başlatacak. Bu da bir terördür. Ekonomik güvelik mücadelesi de vereceğiz. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk artışı da oluşturulan kurulla denetlenecek. Tespit edilenlerle ilgili idari para cezası da alabilecek. Fırsatçılığa izin vermeyeceğiz.

TÜRKİYE’YE GELSİNLER: Sağlık turizminde Türkiye artık çekim alanı haline gelecek. Ben Putin’le bir görüşme yaptım geçenlerde. Putin’e dedim ki ‘vatandaşlarınız artık Türkiye’yi özlediler, gelmek istiyorlar, önlerini açın.’ Dün haber geldi Türkiye’yi gidilebilecek destinasyonlar içine koymuşlar. Dün Johnson’la görüşme yapmıştım. Ona da aynı şeyi söyledim ‘hem Türküm diyorsun hem İngiltere’den Türkiye’ye gelecek turistler var, onlar da gelsin.’ Onlar da destinasyonları arasına Türkiye’yi koymuş. Almanya direniyor. Koalisyon hükümetinde Türkiye’ye karşı garip bir tavır var. Önümüzdeki günlerde Merkel’le görüşmemiz olacak, bunları konuşacağız.

TUNUS’A DAYANAN KORİDOR: (Trump ile görüşme) Libya önem arz ediyor. Libya’daki gelişmeleri merak ediyorlar. Başarılı olduğumuzu teyit etti. Aramızda latifeler oluyor. Bize ‘son durum nedir’ dedi, anlattık. Türkiye, BM’nin tanımış olduğu Serrac’ın destekçisi, karşıda darbeci Hafter var. Hafter’in yanında kim yer alıyorsa alsın, onların karşısında duruyoruz. Şu an itibariyle de birçok yer geri alındı. En hayati olan yerler alındı. Tarhuna ve Atiye havalimanı çok önemliydi, alındı. Şimdi Sirte’yi alma çalışmaları var. Tunus’a dayanan koridor, Mısrata da dahil Sarrac’ın kontrolünde. Hafter’i çılgına döndürdü. Onlar kaçıyor Sarrac ve ekipleri kovalıyor. Sirte petrol kuyuları olan yerler. Deniz tarafında da doğalgaz var. Önem arz ediyor. Gelişmeler Rusya’yı rahatsız ediyor. Hafter’in bütün gücü Rusya’dan geliyor.

ABD İLE MUTABAKATLARIMIZ OLDU: Trump ile yaptığımız görüşmeden sonra Amerika ile Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Görüşmede bazı mutabakatlarımız oldu, böyle bir adım belki olabilir. Putin ile de görüşmem gerekecek, onunla da konuşacağım ayrıca. Kahire Zirvesi’ne Rusya’nın farklı şekilde katılması. Suudi Arabistan, Abu Dabi yönetimi ve Fransa, Ürdün orada yer alıyor olması bizi üzen bir süreç oldu. Hepsinden öte Rusya’nın yer alıyor olması hepsinin ötesinde. ‘Benim orada askerim yok’ açıklamaları vardı. 19 kadar uçağı var, Pantsir var. Kendisiyle konuşalım istiyorum. Ne adım atılır planlarız. Gelişmeler gösteriyor ki, Hafter her an sürecin dışına atılabilir.

ANTİFA KONUSU: Trump konunun farkında olduğunu söyledi. Aktardığımız bilgileri alacağını söyledi. ANTİFA hakim olduğunu söyledi. FETÖ mensubu bazı isimler var, kendilerine aktardık. ‘Gönderdiğiniz bilgileri alacağım çalışmayı da yapacağım’ dedi.

ÇALIŞMA VAR: F-35 gündeme gelmedi. Çalışma grupları oluşturduk. Trump’la bu akşam yapılan görüşmede de onları oluşturduk. Dışişleri Bakanı, istihbarat, danışmanlar bu çalışmaları yapacaklar.

HASSASİYET RİCA EDİYORUM DEDİM: (ABD’deki ırkçılık ve şiddet eylemleri) Floyd’un insanlık dışı müdahale sonucu hayatını kaybetmesi üzüntü verici. Trump’a da söyledim. Polisin adeta ‘nefes alamıyorum’ çığlıklarını attırtan olay sıradan değil. Bazen siyahi, bazen mültecilere uygulandığını görüyoruz. PKK’nın ANTİFA ile bir araya gelişleri manidar. Bunlara verilen destekler manidar hassasiyet rica ediyorum dedim. Bunların Suriye’de de çok ciddi operasyonları oldu. Bir gün gelir sizi vurur.

YUNANİSTAN KURU SIKI ATIYOR: Sondaj gemilerimiz fırkateynler gelince rahatsız oluyorlar. Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye’ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir. Güney Kıbrıs’ta iki tane camimizi kimisi sabote edip molotof kokteylle yakmaya, bir tarafta Yunan bayrağını, öbür tarafta paçavra asıyorlar. Siz bunları yaptığınızda karşılıksız kalır mı? Siz uyarılara kulak asmıyorsunuz. Deniz dışında bir de kara var. Karada da atılan ve atılmakta olan adımlar var. Şimdi bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımızın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yaptığı çalışma var. O çalışmalar üzerinden de yine bir adım inşallah atılacak.

‘Siyam ikizleri iyi’

Erdoğan, “Antalyalı iki tane başı yapışık siyam ikizi yavru, 2.5 yaşında. Bu ameliyatı ‘İngiltere’de bir Keşmirli doktor yapar’ dediler. İki yavrumuzu İngiltere’ye gönderdik. Bizden 2 doktor gitti, Keşmirli Celani adı da. 42 kişilik bir ekiple ameliyat gerçekleşti. İyi niyetimizle adımı attık. Orada bir Türk armatör, bir de Keşmirli ‘Bedeli ne ise biz ödeyeceğiz’ dediler. Öyle olsa da olmasa da biz bu işi üstlenmiştik, yapacaktık. Bu yavruların ameliyatı böylece gerçekleşmiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin devleti bu. Bütün vatandaşlarına genç-yaşlı sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. Derman ve Yiğit adlı yavrularım. İnşallah çarşamba günü geliyorlar” dedi.

‘Danıştay’ı bekliyoruz’

Erdoğan, “Kalkıyorlar ‘Sakın ha! Ayasofya’yla ilgili orayı camiye çevirmeyin’ Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz, biz mi? Türkiye’nin kurumları var. Parlamentosu var Danıştay’ı var. Karar verilir, icra makamı gerekli adamı atar. Bunun için sizden müsaade almaya asla tevessül etmez. Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Şimdi bu bir şeyi gösteriyor. Demek ki bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Biz bir hukuk devleti olarak Danıştay’ın vereceği kararı bekliyoruz” dedi.