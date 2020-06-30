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30.06.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Libya’da Türkiye’nin planı devreye girdi

Türkiye’nin, Libya’da meşru hükümetin yanında yer alan tarafları çoğaltma çabaları sonuç vermeye başladı.

Libya’da Türkiye’nin planı devreye girdi
ECEM TOPLAR Ankara

Geçen hafta sonu hem ABD hem de İtalya’nın, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile temasları dikkati çekti. Libya İçişleri Bakanı ve askeri heyeti geçen hafta sonu ABD’li askeri-teknik heyetle video konferans yöntemiyle bir toplantı yaptı. İki ülke heyetlerinin darbeci general Halife Hafter’in saflarındaki yabancı savaşçıların Libya’yı terk etmesi gerektiği hususunda uzlaştığı bildiriliyor.

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Bu arada ABD’nin Libya Büyükelçiliği, görüşmenin ardından, Hafter’in yanında yer alan milis temsilcileriyle de benzer bir görüşme gerçekleştirileceğini açıkladı. Büyükelçilik açıklamasında, “Tüm Libya vatandaşlarının milisler, silahlı gruplar ve yabancı savaşçıların yarattığı tehlikelerden arınmış, yetenekli ve hesap verebilir güvenlik güçleri tarafından korunmasından faydalanması gerektiği” ifade edildi.

ABD’nin Libya’daki etkinliğine paralel olarak, Türkiye ile ABD ortak çalışma grubu kurma çalışmaları da hız kazandı. Diplomatik, askeri ve istihbarat uzmanlarından oluşacak heyetlerin ele alacakları dosyalar üzerindeki çalışmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor. Kaynaklar bu aşamayı “fizibilite çalışması” olarak nitelendirdi. Ancak heyetlerin görüşme tarihi henüz netlik kazanmadı. Heyetlerin çalışmalarını önce iki ülke dışişleri bakanları, ardından da liderler değerlendirecek.

Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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