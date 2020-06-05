‘Libya’yı darbecilere bırakmayacağız’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. 3 saate yakın süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, şunları söyledi:

YÜZ YILLIK HASRET: Geçmişte asırlar boyunca aynı çatı altında birlikte yaşadığımız Libya ile yüz yıllık ayrılığın hasreti ile sağlam ilişkiler geliştiriyoruz. Son dönemde varlık-yokluk mücadelesinde Libya’ya en büyük desteği veren ülke Türkiye olmuştur. Amacımız dost ve kardeş Libya halkının tamamının aynı idealler ve siyasi birlik etrafında toplanmasına katkı sağlamaktır. Serrac’la Libyalı kardeşlerimizin barış, emniyet ve refahına katkı yapacak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’nin önceliği bir an önce Libya’nın istikrara kavuşmasıdır. Serrac ve hükümeti darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen her zaman müspet tutum takınmıştır. Altını çizerek söylüyorum; darbeci Hafter ifadesini boşuna kullanmıyorum. Hafter, Libya siyasi anlaşmasını reddedip, ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

TEMSİL KABİLİYETİ OLAMAZ: ‘Hafter’i bir kenara koymak mümkün değil’ gibi bir anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları da var. Onlara hatırlatıyoruz; hiçbir zaman Libya halkının sorunları ile ilgilenmeyen ve Libya’nın geleceğini tehdit eden bir kişinin masaya oturacak temsil kabiliyeti de olamaz. Darbeci Hafter’i destekleyerek Libya’yı kan ve gözyaşına boğanları elbette tarih yargılayacaktır.

SERRAC İLE HEMFİKİRİZ: Görüşmede Libyalıların günlük hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerekliliğini de ele aldık. Sarrac ile hem fikiriz. Darbeci Hafter’in Libya halkının hakkı olan petrolü daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satma girişimlerini de izliyoruz. Libya’nın ve Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından hukuk dışı yollarla satışına izin verilmemelidir.

YENİ İŞ BİRLİĞİ: Serrac ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair imzaladığımız mutabakat muhtırası temelinde yeni iş birlikleri geliştirmeyi de kararlaştırdık. Bu çerçevede; Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerinden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil iş birliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Libya topraklarındaki iş birliğimizi veya iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardık.

HAKLININ YANINDAYIZ: Türkiye, hakkın ve haklının yanında olmayı sürdürecektir. Libya’nın istikrara kavuşması, bu ülkenin komşuları ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin faydasınadır. Libyalı kardeşlerimizi darbeci ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya’nın meşru hükümetine ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir. Berlin sürecinden NATO’ya kadar Libya’daki sorunun meşruiyet ve hakkaniyet temelinde yürütülen tüm uluslararası platformlarda Serrac’la birlikte hareket edeceğiz.

‘Bu zafer hepimizin’

Fayiz Es-Serrac da açıklamasında şunları kaydetti:

TARİHİ TUTUM: Cumhurbaşkanına Türkiye’nin tarihi ve cesur tutumundan dolayı teşekkürlerimizi ilettik. Bu kriz sürecinde hem Libya’nın hem de Libya halkının yanında yer almalarından dolayı minnettarlıklarımızı ifade ettik.

ÖZGÜRLEŞTİRDİK: Bu güzel günde büyük bir başarı elde ettik, Trablus ve çevresini tamamen özgürleştirmeyi başardık. Bu zafer hepimizin zaferidir. Hakkın batıla olan zaferidir. Bu düşmanı tamamıyla ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi yapacağız. Libya’nın geleceğini ve olanaklarını sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye ile yapıcı iş birlikleri kurma olanağı bulunuyor. Hep beraber sizlerle omuz omuza Libya’nın tekrar imarı sürecinde de Türkiye’yi ve Türk şirketlerini tekrar Libya’da görmek istiyoruz.

Eşler buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın eşi Nadia Reffat ile bir araya geldi.

Satterfield ile görüştü

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield ile görüştü.