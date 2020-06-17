Lider eşlerine ‘Kovid-19’ mektubu: Ortak sorumluluk almak zorundayız

Mektupta, insan eliyle inşa edilmiş tüm sistemlerin ne kadar kuvvetli görünürse görünsün kumdan kalelerden farksız olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Teknolojinin belki de altın çağını yaşadığı 21. yüzyılda ne yazık ki gözle dahi göremediğimiz bir virüs karşısında, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak bütün devletler ve milletler çaresiz” değerlendirmesinde bulundu.



Kovid-19’da uygulanan kısıtlamalarla tabiatın son iki ayda şaşırtıcı bir hızla kendine gelmeye başladığına dikkati çeken Emine Erdoğan, zorunlu karantina sürecinin hem dünyayı ne kadar hoyratça yaşlandırdığımızı ortaya koyduğunu, hem de sürdürülebilir bir geleceğin aslında mümkün olabileceğini gösterdiğini belirtti.



Salgının tarihteki diğerleri gibi mutlaka sona ereceğini belirten Emine Erdoğan, mektubunda lider eşlerine “Kovid-19 bize bir kez daha göstermiştir ki felaketler karşısında tüm insanlık olarak eşit ve birbirine muhtaç durumdayız. O yüzden de ortak sorumluluk almak zorundayız.



