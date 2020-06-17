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HaberlerSiyaset Haberleri Lider eşlerine ‘Kovid-19’ mektubu: Ortak sorumluluk almak zorundayız
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17.06.2020 - 07:00 |

Lider eşlerine ‘Kovid-19’ mektubu: Ortak sorumluluk almak zorundayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine 28 Nisan’da mektup göndererek Kovid-19 ile gelen farkındalığın kalıcı olması adına, doğal tarım uygulamalarının yaygınlaştırıldığı, tabii kaynakların adaletli kullanımının sağlandığı, insan sağlığına bütüncül yaklaşıldığı yeni bir başlangıç için birlikte yapabilecekleri konusunda düşünmeye davet etti.

Lider eşlerine ‘Kovid-19’ mektubu: Ortak sorumluluk almak zorundayız

Mektupta, insan eliyle inşa edilmiş tüm sistemlerin ne kadar kuvvetli görünürse görünsün kumdan kalelerden farksız olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Teknolojinin belki de altın çağını yaşadığı 21. yüzyılda ne yazık ki gözle dahi göremediğimiz bir virüs karşısında, gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak bütün devletler ve milletler çaresiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19’da uygulanan kısıtlamalarla tabiatın son iki ayda şaşırtıcı bir hızla kendine gelmeye başladığına dikkati çeken Emine Erdoğan, zorunlu karantina sürecinin hem dünyayı ne kadar hoyratça yaşlandırdığımızı ortaya koyduğunu, hem de sürdürülebilir bir geleceğin aslında mümkün olabileceğini gösterdiğini belirtti.

Salgının tarihteki diğerleri gibi mutlaka sona ereceğini belirten Emine Erdoğan, mektubunda lider eşlerine “Kovid-19 bize bir kez daha göstermiştir ki felaketler karşısında tüm insanlık olarak eşit ve birbirine muhtaç durumdayız. O yüzden de ortak sorumluluk almak zorundayız.

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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