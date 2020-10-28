‘Macron siyasi bir şizofren’

Bahçeli, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Berlin’deki Mevlana Camii’ne sabah namazı vakti yapılan polis operasyonunu, “İnançlarımıza yönelik adi bir suikast girişimidir” olarak nitelendirdi. Irkçılık, İslamofobi ve Türk düşmanlığının yaşlı kıtaya karargâh kurduğunu belirten Bahçeli, Hollanda Özgürlük Partisi’nin “soysuz” Başkanı’nın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, “terörist” diyecek kadar alçaldığını, gerçek manada teröristin, caninin, faşistin ve barbarın kim olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi. Macron’un cehaletin ve husumetin taşeronluğuna soyunduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

‘Ağzını kapat’

“Akli melekelerini hepten kaybetmiş Macron’un kafa yoracak, mesele yapacak başka işi, başka gündemi, başka meşgalesi yok mudur? Bu siyasi şizofren ne hakla İslam’ı yapılandırmayı hedef olarak belirlemiştir? Macron istişarelerde bulunmak üzere madem Türkiye Büyükelçisi’ni geri çağırmıştır, bir zahmet ya okuyup araştırıp bu gerçekleri öğrenmeli, diplomatik misyonuna bunları anlatmalı, ya da nifak yayan, zehir saçan ağzını kapatmalıdır.”

Çatıları alev aldı

Güçlendirilmiş parlamenter sistemi savunan İYİ Parti’ye de göndermede bulunan MHP lideri, şöyle devam etti:

“Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar, önce kendilerine çeki düzen vermeli, öncelikle alev alan çatılarını söndürmenin derdiyle dertlenmelidir.. Kulislerin ve hiziplerin partisi olan ne CHP, terörün yedeği ve teröristlerin siyasi yeleği olan ne HDP, ne de karanlık bir projeden mütevellit olan İYİ Parti, aziz Türk milletine bir gelecek vaat edemeyecektir. Etseler bile, bunun sonu üzeri çiçeklerle tuzaklanmış uçuruma açılacaktır. Bunların ahı gitmiş vahı kalmıştır. Bunları ayakta tutan mecalleri bile tükenmiştir. Cumhur İttifakı vatan ve millet sevdasıyla yedi düvele direnmektedir. Ha TKP ha HDP; ha TKP ha CHP, sorarım sizlere bunlar arasında ne fark vardır? Dümen aynı, sadece dümenciler farklıdır”

‘Bir hilal kaydı’

Bahçeli, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş’u kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, “Adam gibi adamdı. Bir hilal gibi kayıp aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz büyüktür” dedi.