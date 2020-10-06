‘Macron’un yaklaşımı nefret suçlarına destek veriyor’

Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, söz konusu açıklamayı Müslümanlara saygısızlık ve provokasyon olarak nitelendirdi. Çelik, Macron’un, Fransa Bakanlar Kuruluna sunacağı yasa tasarısına ilişkin açıklamasının çok karanlık bir zihniyeti yansıttığını bildirdi. “Fransa İslam’ı oluşturmaktan bahsetmek diktatörce bir yaklaşımdır ve kara cehalettir” diyen Çelik, “Macron’un hedefinde, yükselişte olan yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığı olmalıdır. Bunun yerine İslam’ı hedef alması en temel insani ve demokratik değerlere aykırıdır. Macron bu yaklaşımıyla demokrasiye ve insan haklarına değil, nefret suçlarına destek veriyor” ifadelerini kullandı.

Macron’un bakış açısının sadece DEAŞ gibi terör örgütlerine ideolojik mühimmat sağlayacağını belirten Çelik şunları kaydetti:

‘DAEŞ’e mühimmat’

“Macron’un ayrımcı bir zihniyeti yansıtan bakış açısı, Fransa’nın sorunlarına çözüm üretemediğini göstermektedir. Macron, AB değerlerine saldıran aşırı sağcılarla aynı düzleme geçmektedir. Cumhurbaşkanımız defalarca yüz yüze görüşmelerde Macron’a İslam hakkında içine düştüğü zihniyet çarpıklığını ve kavram hatalarını anlattı. Macron ise ideolojik bir fanatizmle İslam düşmanlarına malzeme üretmeye devam etti...”

‘Totaliter yaklaşım’

Macron’un göçmen toplumları disiplinize etmeye dönük otoriter ideolojisinin, güvenlikçi bir yaklaşım ile topluma ve dini meselelere şekil verme hedefi güttüğünü kaydeden Çelik şöyle devam etti: “Macron’un yaklaşımları tüm Fransız toplumuna da haksızlıktır. Fransa’nın demokratik kazanımlarına darbedir. İslam, evrenseldir ve barış dinidir. Macron’un İslam dinini ‘aydınlatmak’ gibi bir misyonu olamayacağı gibi böyle çarpık bir girişimde bulunmak totaliter bir yaklaşımdır... Avrupa’nın tüm demokratlarını bu totaliter girişime karşı durmaya davet ediyoruz.”

‘Tahrikkâr ifade’

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “İslam krizde” iddiasının, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen bir ifade olduğunu belirtti. Kalın, Twitter hesabından, Macron’un sözlerine ilişkin, “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ‘İslam krizde’ iddiası, İslam karşıtlığını ve düşmanlığını körükleyen tahrikkar ve tehlikeli bir ifadedir. Fransa’nın kendi hataları ve maceraları için İslamı ve Müslümanları günah keçisi yapmaya çalışmak bir akıl tutulmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.