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24.01.2021 - 15:47 | | AA

Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor

TBMM, 1 aylık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nun yeni yıldaki ilk işi 'Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacak.

Meclis, 1 aylık aranın ardından mesaiye başlıyor

TBMM Genel Kurulu, 2021'in ilk toplantısını 26 Ocak Salı günü  gerçekleştirecek. Genel Kurulda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, Ar-Ge insan kaynağı kapasitesinin artırılması, teknoloji ve yenilikçi şirketlerin ortaya çıkması, üniversite ve sanayi iş birliğinin  geliştirilmesi ile yatırım ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Meclis'te, bu hafta birçok uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına  ilişkin kanun teklifi ile 2019 Yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu da ele  alınacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali  karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin  uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin, bu hafta Meclis Başkanlığına  sunulması bekleniyor.

Bu arada Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanacak hukuk  ve ekonomi reformu üzerindeki çalışmaların tamamlanarak, düzenlemenin yakın  zamanda Meclis'e sevk edilmesi öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği  düzenleme konusunda özellikle Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile  ilgili milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü biliniyor.

Meclis'in, yeni yılda önemli sosyal yaraya da çözüm üretmesi  bekleniyor. Bu kapsamda hayvan haklarının korunmasını içeren kanun teklifinin,  Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

GRUP TOPLANTILARI BAŞLIYOR

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da  yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,  27 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda,  partililere hitap edecek.

KOMİSYONLAR

TBMM Milli Savunma Komisyonu, bu hafta yapacağı toplantıda, Türk  Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Teklifle askeri personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin  şekilde faydalanılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin  motivasyonunun artırılması için ilgili mevzuatta düzenleme yapılması,  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesiyle Milli Savunma Bakanlığı  ve Genelkurmay Başkanlığının teşkilatlarında yapılan değişikliklere uyum  sağlanması hedefleniyor.

Dijital Mecralar Komisyonu, 26 Ocak Salı günü toplanarak "sosyal  mecralarda son günlerde yaşanan gelişmeleri" değerlendirecek. Komisyonun, 28 Ocak  Perşembe günkü toplantısında ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sunum yapacak.

Dışişleri Komisyonu, 26 Ocak Salı günü toplanarak Türkiye ile Büyük  Britanya, Kuzey İrlanda ve Arnavutluk arasında imzalanan uluslararası  anlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin iki ayrı kanun teklifini görüşecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 27 Ocak Çarşamba günkü toplantısında, Türkiye  Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2019 Yılı Mali  Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair  Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni ele alacak.

Deniz suyu 40 metre çekildiMuğla'nın Ula ilçesinde deniz suyunun 40 metre çekildiği bildirildi. Kum adacıklarının oluştuğu Akyaka sahili drone tarafında görüntülendi.
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