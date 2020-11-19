Meclis Başkanı Şentop, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah'ı ağırladı. Konuk başkan ile heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Meclis Başkanı Şentop, “Görüşmenin Türkiye ve Afganistan arasındaki emsalsiz ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde ortak irademizin ve samimi gayretlerimizin nişanesi olmasını dilerim" dedi.









Şentop, Abdullah ve heyetini Türkiye ve TBMM’de misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

'İKİ ÜLKE DAİMA BERABER OLMUŞTUR'

Afganistan ile Türkiye’nin ilişkilerinin temelini tarihi bağların ve halktan halka, gönülden gönüle olan samimiyetin oluşturduğunu belirten Şentop, "İki ülke arasındaki iş birliğimiz, gücünü halklarımız arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarından almaktadır. Ortak çalışmalarımızın temelinde siyasi diyalog, güvenlik ve kalkınma ortaklığı bulunmaktadır. İki ülke kederde ve sevinçte daima beraber olmuştur. Malumunuz olduğu üzere ülkelerimiz arasındaki ilişkileri özel ve müstesna kılan pek çok tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi unsur mevcuttur" diye konuştu.

Türkiye’nin bütün dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgını mücadelesinde Afganistan’ın yanında yer aldığını belirten Meclis Başkanı Şentop, "Haziran ayında Afganistan‘a ulaştırılan tıbbi yardım yaraların sarılmasına bir nebze de olsa katkı verdiyse bundan Türkiye olarak büyük memnuniyet duyarız" dedi.

Konuk başkan ve heyeti, TBMM Genel Kurul Salonu'nu da ziyaret etti. TBMM Başkanı Şentop ayrıca konuk başkan ve heyetine 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis’te bombalanan alanı da gezdirdi.