Meclis heyetinin Azerbaycan'a ziyaretine ilişkin tezkere kabul edildi

Genel Kurulda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, grubu adına yaptığı konuşmada, Çin'in, Uygur Türklerine yönelik politikalarına karşı uluslararası tepkiye, Türkiye'nin de katılması gerektiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Karabağ topraklarının terörist Ermenistan'ın işgalinden kurtarılması için Azerbaycan'ın, hukuka uygun ve mikro cerrahi hassasiyetiyle hedefleri imha ettiğini, askeri hedefleri vurduğunu kaydetti.

Bülbül, Ermenistan'ın insanlık suçu işlemek kastıyla Azerbaycan'da, cepheden uzak illere saldırdığına ve sivilleri şehit ettiğine dikkati çekerek "Azerbaycan inşallah adım adım, büyük kararlılık ve motivasyonla hedefine ulaşacak." diye konuştu.

Oruç Reis'in sismik araştırmalarına devam edeceğini anımsatan Bülbül, Mavi Vatan'da hukuki haklarını kullanan Türkiye'nin, dünyada uluslararası hukukun gereği neyse onun peşinde olduğunu vurguladı.

Bülbül, "Türkiye kimsenin hakkını gasbetmenin peşinde değildir, kendi haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri sonucunda keşfedilen doğal gaz rezervinin bu hafta sonu açıklanacağını anımsatan Bülbül, bu faaliyetlerin Türkiye için çok önemli olduğuna ve alınan sonuçlardan büyük mutluluk duyduklarına işaret etti.

MHP'li Bülbül, CHP'nin, Genel Kurulun dünkü birleşiminde, TBMM Başkanlığının Azerbaycan Meclisinin davetine icabet etmesine yönelik tezkeresinin okunmasının ardından yoklama talep ettiğini ve yeterli sayıda milletvekili olmadığı için birleşimin kapandığını hatırlattı.

Bülbül, CHP'nin dünkü yoklama talebiyle Azerbaycan açısından bu kadar hassas bir dönemde, usul imkanlarından faydalanarak planları zora sokmasından ve birleşimin kapanmasına neden olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

- "HDP'nin 8. kuruluş yıl dönümü"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 15 Ekim'in partisinin 8. kuruluş yıl dönümü olduğunu, bütün baskılara ve engellemelere rağmen demokratik mücadele zemininde kaldıklarını savundu.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun, insan hakları ihlallerini araştırmak ve bunları ortadan kaldırmak için çalışması gerektiğini belirten Oluç, cezaevlerinden gelen başvurulara "dayanaktan yoksun" şeklinde karar veren kurumun, başvurulara ciddiyetle eğilmesi gerektiğini söyledi.

Oluç, Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelik değişikliğiyle terörle mücadele eden personelin işledikleri suçlar nedeniyle yargılanmaları halinde tutacakları avukatlar için ödeyecekleri ücretlerin devlet tarafından karşılanacağını, bu durumun devletin söz konusu görevlileri suça teşvik edeceği anlamına geldiğini iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sağlık Uygulama Tebliği'nin son olarak 2005 yılında güncellendiğini, döviz kurundaki artışa rağmen o tarihten bu yana çölyak hastalarının tedavisi için devletin ödeyeceği tutarların artırılmadığını söyledi. Özel, çölyak hastalarının sesinin duyulmasını ve bu güncellemenin bir an önce yapılmasını istedi.

Özel, Genel Kurulda görüşülen kamu mali yönetimi ve kontrolüne ilişkin kanun teklifinin, Meclis'in bütçe hakkını elinden alacağını ve şeffaflığı ortadan kaldıracağını ileri sürdü.

- "Orada yoklama olmaz, ayıptır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özel'in sözünü ettiği kanun teklifinin, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacağını, sonuç odaklı olmayı sağlayan teknik bir teklif olduğunu ve gelişmiş ülkelerin bütçe hazırlama tekniklerinden birinin ülkede uygulanmasını sağlayacağını anlattı.

Muhalefetin, demokrasinin en kıymetli tarafı olduğuna ancak iktidarın her adımının karşısında olmaması gerektiğine dikkati çeken Turan, Azerbaycan'a gerçekleştirilmesi planlanan ziyarete ilişkin oylanması gerekmeyen Meclis Başkanlığı tezkeresinin okunması sırasında CHP'nin yoklama talep ederek Genel Kurulun kapanmasına neden oluşunun, doğru olmadığını söyledi.

AK Partili milletvekillerinin o sırada nerede bulunduğuna ve Meclis'te hangi çalışmaları yürüttüğüne yönelik liste bulunduğunu bildiren Turan, "İktidarlar, muhalefetler değişir ama Azerbaycan gibi gündemlerde, ortak meselelerimizde çocukça yaklaşımlarla gol atmak, yoklama istemek Meclis çalışması değil. Dün sizin de ulusalcı, milliyetçi, devletçi vekillerinizin rahatsızlığını ben duydum, konuştum. Orada yoklama olmaz, ayıptır." dedi.

Bülent Turan, ayrıca 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı.

- "Sayın Bilgiç kadar hiç cevap vermiyorum"

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın, Meclis Başkanlığı tezkeresine yönelik "oylama yapılmayacağı" yönündeki sözlerinin doğru olmadığını, tezkerenin oylanması gerektiğini, iç tüzük gereği de oylama öncesinde 20 milletvekilinin yoklama talep edebileceğini anlattı.

Akar, Meclis Başkanvekili olarak dün izlediği usulün TBMM İç Tüzüğüne uygun olduğunu belirterek "Siz burada yeterince milletvekiliyle bu tezkerenin bir an evvel geçmesini sağlayabilirsiniz." dedi.

MHP'li Bülbül, Akar'ın sözlerine, "Bu teamülü siz de çok iyi biliyorsunuz. Bunu AK Parti'ye sorumluluk olarak yüklemeniz ve hatırlatma yapmanız hiç şık olmadı." diye karşılık verdi.

Turan da Akar'ın, CHP adına cevap verdiğini belirtti.

Akar, "CHP adına cevap vermiyorum. Şimdi ben de bir sataşma yapayım buradan, Sayın Süreyya Sadi Bilgiç kadar hiç cevap vermiyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, sataşmadan söz talep ederek kürsüye çıktı.

Genel Kurulda bir ilk yaşandığını belirten Bilgiç, aslında aralarında konuşmaları gereken bir konunun, herkesin önünde konuşulmasından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

İç tüzükte tezkerelerin oylanmasına ilişkin maddeyi okuyan Bilgiç, "Meclis yazılı kurallara, iç tüzüğe göre ama aynı zamanda teamüllere göre de yönetilir." şeklinde konuştu.

Özgür Özel, Azerbaycan'a yönelik ziyareti gerçekleştirecek heyetin harcamalarının olacağını, bu nedenle tezkerenin oylanması gerektiğini belirterek "Teamüller çok önemlidir ama tahammül bitince teamüller kalmaz. Anayasaya uymazsan benden teamül bekleyemezsin." diye konuştu.

İktidarın meseleyi Azerbaycan üzerinden hamasete döktüğünü savunan Özel, "Bizim ciğerimiz yanıyor. CHP'nin ciğerini oyacaksınız. Anayasayı tanımayan mahkeme kararı var. Tahammülün bittiği yerde teamül olmaz. Bütçe dahil hiçbir teamüle uymayacağımızı açıkça ilan ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Turan, dünkü yoklama sırasında Genel Kurula, İYİ Parti ve CHP'li milletvekillerinin katılmadığını söyledi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Öztürk, partisi adına kürsüden söz alarak AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na dün bütün AK Parti milletvekillerinin katıldığını ancak tezkere oylaması sırasında Genel Kurulda olmadıklarını savundu.

Meclis'i çalıştırmak zorunda olan grubun iktidar partisi olduğunu anlatan Öztürk, "Azerbaycan tezkeresine 'evet' oyu kullanacağımızı birazdan görürsünüz, bu konuda hamaset yapmanıza gerek yok." ifadesini kullandı.

AK Partili Turan, yeniden söz alarak "Meclis'i 18 yıldan beri kimin çalıştırdığı belli. Sorumluluğu kabul ediyoruz, eksiksek tamamlayalım. Bütün milletvekillerimizin nerede olduğunu biliyoruz, hasta olan, komisyonda olan var. Burada fiziken var olup da katılmamak ayıp." ifadelerini kullandı.

Özel, Turan'ın, bazı CHP'li milletvekillerinin dünkü durumdan rahatsız olduğunu söylediğini anımsatarak Turan'dan o milletvekillerinin isimlerini açıklamasını istedi.

Genel Kurulda daha sonra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetinin Azerbaycan'a yapacağı ziyarete ilişkin Meclis Başkanlığı tezkeresi oylanarak kabul edildi.