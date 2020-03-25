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25.03.2020 - 14:25 |

Meclis'in 100. yıl etkinliklerine corona virüs engeli

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in 100. yıl etkinlklerinin corona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildiğini açıkladı.

Meclis'in 100. yıl etkinliklerine corona virüs engeli

TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

'İhsan amca' ilk kez konuştu: 'Şikayetçi değilim'Ankara'da sosyal medyaya yansıyan videosuyla gündeme gelen Ali İhsan Yavaşça görüntüyü çeken ve konuttan çıkmama cezası verilen M.T.E. ile ilgili "Aksi bir şey demedi. Verilen cezayı da öyle öngörmüşler. Kanuna göre ceza vermişler. Ama şikayetçi değilim" dedi. Yavaşça, "Türkiye evde kalsın, herkes evde kalsın, evinden dışarıya çıkmasın" mesajı verdi.
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