Meclis'in 100. yıl etkinliklerine corona virüs engeli

TBMM'nin 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri küresel salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TBMM’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Salgının zorunlu kıldığı sağlık tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafeye uymak esasına riayeti sağlayarak gerçekleştirilemeyeceği için, ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.