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23.01.2021 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Meclis’te Berberoğlu senaryoları tartışılıyor

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu ile ilgili ikinci hak ihlali kararının ardından, Berberoğlu’nun düşürülen milletvekilliği ve yargı sürecinin akıbeti gündemde.

Meclis’te Berberoğlu senaryoları tartışılıyor
ÖNDER YILMAZ Ankara

CHP, Berberoğlu’nun vekilliğinin iade edilmesi gerektiğini savunuyor. TBMM ise ikinci kez verilen ihlal kararına karşı, ilk AYM kararında olduğu gibi pozisyonunu koruyor. Konunun yargısal boyutunun sonuçlanmasının ardından oluşacak karara göre, işlem yapabileceği ifade ediliyor.

Gerekçeli karar

TBMM’nin ilk seçenek olarak yine AYM’nin gerekçeli kararını bekleyeceği belirtiliyor. TBMM’de, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün AYM kararına uyulması zorunluluğuna dikkat çeken beyanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da benzer yöndeki açıklamalarının ardından yerel mahkemenin kararında ısrarcı olamayacağı değerlendirmesi yapılıyor. Yerel mahkemenin yeniden yargılama kararı vermesi durumunda, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşmesine neden olan sürecin yok hükmünde kalacağını savunan CHP, düşürülen vekilliğin aynı yolla iade edilmesini talep ediyor. Bazı hukukçuların da savunduğu bu tezin kabul edilmesi halinde, milletvekilliği sıfatı ve dokunulmazlığını kazanacak Berberoğlu’nun yeniden yargılanabilmesi için Meclis’in izin vermesi gerekecek. Bu durumda da rutin hukuki süreç işleyecek.

Milletvekili statüsünün geri verilmesi halinde Berberoğlu’na, milletvekilliğinin düştüğü günden itibaren yolluk ve maaş ödeneği dahil her türlü alacağı geriye dönük hesaplanarak ödenecek.

Yargıtay seçeneği

Ancak yerel mahkemenin Berberoğlu’na ilişkin kararını değiştirmemesi halinde konu yeniden Yargıtay’a gidecek. TBMM Başkanlığı’nın da yargıyı adres göstererek adım atmaması halinde Berberoğlu tartışması devam edecek. Berberoğlu krizinin çözümü için bir diğer yol ise anayasal değişiklik. Meclis Başkanlığı veya partilerin inisiyatif alarak milletvekillerinin dokunulmazlığı düzenleyen maddelerin yeniden ele alabilme imkanı bulunuyor. Ancak partilerin dokunulmazlıklar konusunda farklı duruşu, mevcut siyasi konjonktür ve partilerin sandalye dağılımı bu ihtimali zayıflatıyor.

 

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