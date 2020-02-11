‘Mehmetçik için tüm önlemler alınmalı’

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz Suriye’deki gelişmelerle ilgili sunum yaptı. Sunumun ardından Kılıçdaroğlu’nun, “İktidar, Suriye’de görev yapan Mehmetçiğimizin güvenliği için tüm önlemleri almalıdır. Bu bölgedeki radikal unsurları korumak için askerimiz tehlikeye atılmamalıdır” dediği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’de 5 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptığı sırada MYK toplantısı devam ediyordu. Ancak Kılıçdaroğlu ve MYK üyeleri bu gelişmeyi, toplantı salonunun bulunduğu katta, sinyal kesici “jammer” sistemi aktif olduğu için öğrenemedi. Kılıçdaroğlu, toplantının ardından bazı kurmaylarına, İdlib’deki durumun yakından takip edilmesi için talimat verdi.