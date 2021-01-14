14.01.2021 - 17:00 | | DHA
Menemen'de AK Partili Aydın Pehlivan göreve başladı
Menemen Belediyesi Başkanvekilliği'ne seçilen AK Parti’li Aydın Pehlivan göreve başladı. Pehlivan, “Bu seçimin kaybedeni yoktur, tüm Menemenli hemşehrilerimiz kazanmıştır. Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan şeffaflık, dürüstlük ve çalışkanlık anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye başlıyoruz” dedi.
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un ‘zimmet ve irtikap’ suçlarından tutuklanmasının ardından yapılan kura çekimi ile başkanvekilliğine seçilen Cumhur İttifakı adayı AK Parti’li Aydın Pehlivan göreve başladı.
TEBRİKLERİ KABUL ETTİ
Pehlivan, bugün Menemen Belediyesi'ndeki makamında AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik, AK Parti ve MHP meclis üyelerini ağırlayarak, tebrikleri kabul etti. Aydın Pehlivan, yaptığı açıklamada, “Bu seçimin kaybedeni yoktur, tüm Menemenli hemşehrilerimiz kazanmıştır. Belediyecilik anlayışımızın özünü oluşturan şeffaflık, dürüstlük ve çalışkanlık anlayışımızla halkımıza hizmet etmeye başlıyoruz. Artık Menemen'de hizmet zamanı” ifadelerini kullandı.
Lüks aracın içine girdi, 1 dakikada bu hale getirdi!İstanbul Esenler'de park halindeki 500 binlik lüks aracın içine giren hırsızlar bazı cihazları çalarak kaçtı. 1 dakika içinde 65 bin liralık elektronik aksamı söküp alan hırsızların görüntüleri kameralara saniye saniye yansıdı.