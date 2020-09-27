27.09.2020 - 14:22 | | milliyet.com.tr
Meral Akşener: Can Azerbaycan'ımızın yanındayız
Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.
Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez.
İktidarı, uluslarası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum.
Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız.