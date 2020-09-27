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27.09.2020 - 14:22 | | milliyet.com.tr

Meral Akşener: Can Azerbaycan'ımızın yanındayız

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik alçak saldırısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.

Meral Akşener: Can Azerbaycan'ımızın yanındayız

Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez.

İktidarı, uluslarası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum.

Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız.

Meral Akşener: Can Azerbaycanımızın yanındayız

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