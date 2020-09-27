Meral Akşener: Can Azerbaycan'ımızın yanındayız

Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırıları kabul edilemez.

İktidarı, uluslarası toplumu ve Minsk Grubu’nu, Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum.

Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız.