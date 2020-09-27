Son dakika... Azerbaycan'a saldırıya Türkiye'den peş peşe tepkiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'a yönelik saldırı sonrası Ermenistan'a çok sert tepki gösterdi.

Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle;

İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan’a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya’da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan’ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir

Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkânlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.

BAKAN ALBAYRAK'TAN ERMENİSTAN'A SERT TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, 'Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız' dedi.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

FUAT OKTAY, SALDIRIYI LANETLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetlediğini bildirdi.

Oktay, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ermenistan'ın bu sabah Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği alçakça saldırıyı lanetliyorum. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır."





KALIN: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle;

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır.

Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AZERBAYCAN'A DESTEK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıya ilişkin, "Sivillere yönelik son saldırıları göstermiştir ki, Ermenistan, sadece Azerbaycan’a karşı bir tehdit değil, bütün bölge barışı bakımından iflah olmaz bir terör devletidir ve doğacak sonuçların tek sorumlusudur. Türkiye, Azerbaycan’ın yanında bütün gücüyle durmaya devam edecektir" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN KINAMA

Türkiye, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına karşılık, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleriyle Ermenistan'ı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ermenistan’ın bu sabah Azerbaycan’a karşı başlattığı saldırı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin bu ‪sabah ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde ateşe tuttuğunu öğrendiklerini kaydetti.

"Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Aksoy, bu saldırılarla Ermenistan'ın, bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiğini aktardı.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye’nin Azerbaycan’a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız.

Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz.

Bu vesileyle, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa ve Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz."

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı bildirilmişti.

Açıklamada, Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu belirtilerek bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğü aktarılmıştı.

Açıklamada, sivil ve askeri kayıpların netleştirildiği, Azerbaycan ordusunun da düşmanın provokasyonunu önlemek ve cepheye yakın bölgelerde yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için misilleme tedbirlerinde bulunduğu vurgulanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına çok sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan bir kere daha hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi.

Ermenistan’a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor

Ermenistan’a karşı uluslararası toplum sesini yükseltmelidir.

Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır...

Ermenistan ateşle oynuyor ve bölge barışını tehdit ediyor.

Bu saldırılar Ermenistan’ın uluslararası hukuku tanımadığını bir kere daha gösterdi.

Uluslararası toplum Ermenistan’ı mahkum etmelidir.

Türkiye bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.

Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.







KURTULMUŞ'TAN ERMENİSTAN'A SERT TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan'daki sivillere düzenlediği saldırının bölge barışına karşı büyük bir provokasyon olduğunu belirterek, "Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınadı.

Saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Azerbaycan halkına başsağlığı dileyen Kurtulmuş, "Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek sivillere yönelik düzenlediği bu alçak saldırı bölge barışına karşı gerçekleştirilen büyük bir provokasyondur. Türkiye olarak her zaman, her şart altında Azerbaycan'ın yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

MSB'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı Twitter adresinden şu ifadeler paylaşıldı:

"Şehitlerimizin kanının yerde bırakılmayacağı inancıyla Ermenistan’ın kalleşçe saldırısında şehit olan Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileriz."