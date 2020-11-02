Mesut Yılmaz için son görev

Tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için dün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda taşınarak musalla taşına konulurken, polisler tören esnasında naaşın başında saygı nöbeti tuttu. Camide taziyeleri Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz kabul etti.

Siyaset dünyası buluştu

Koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen törene yoğun katılım oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Tansu Çiller, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Musa Aysever ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Tören dolayısıyla caminin çevresinde emniyet ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken, camiye girişler, arama noktalarından sağlandı.

Dayanışma vurgusu

Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her nefis ölümü tadacaktır” ayetini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl ki şu anda musallada Mesut Bey’i ebediyete gönderiyorsak, bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İşte İzmir açıklarında meydana gelen olay, hepimizce malum. Bine yakın yaralımız var, 50’ye yakın ölenimiz, vefatımız var. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Mesut Bey’in de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine şahsım, ailem, milletim adına başsağlığı diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak hepimizin en büyük zenginliği olacaktır. Bu vesileyle sizlerin şahsında milletime başsağlığı diliyorum.” Yılmaz’ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Kanlıca Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.