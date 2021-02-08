MHP, 52 yılı geride bıraktı

MHP, 5 yıllık dilimlerle kuruluş yıl dönümünü görkemli şekilde kutluyor. Partinin kuruşunun 50’nci yıl dönümü için kurulduğu Adana’da çok sayıda etkinlik düzenlenmişti. Bu sene 52’nci yaşını kutlayan partinin 2024’te 55 yaşını kutlayacağı, bu kutlama için de özel programların yapılacağı belirtildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, parti kurulduğundan bu yana 12 Eylül, 12 Mart ve 28 Şubat sürecini yaşadığını, genel başkanının tutuklandığını belirtti. MHP’nin, Türkiye’nin en köklü partilerinden biri olduğunu söyleyen Yıldırım, “MHP, memleketin sigortasıdır. Bu ülkenin geleceğidir. 52. yılımızı kutluyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye Cumhuriyeti milletine ve devletine büyük hizmet etmektedir. Hizmetlerine devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, MHP’yi gölgesinde ülkücüler ve Türk milleti olan ulu bir çınara benzeterek, “Buradaki en önemli hadiselerden bir tanesi de Cumhur İttifakı’nın ortağı olmuştur MHP. Cumhur İttifakı 2-3 senede Türkiye’yi bölgesel güç haline getirmiştir. Bir taraftan Libya’dan bir taraftan Azerbaycan’a kadar baktığınızda Cumhur İttifakı’nın yaptıkları ortadadır. MHP’nin Cumhur İttifakı’na verdiği katkı ortadadır” dedi.