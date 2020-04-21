MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım'dan 'sözlerim çarpıtılıyor' açıklaması

Yıldırım, yaptığı açıklamada, İstanbul'da 2019'da yapılan yerel seçimler öncesi A Haber'de "CHP'nin sandıkta istediği sonuca ulaşamazsa sokakları işaret etmesine" ilişkin açıklamalarının bazı sosyal medya hesapları tarafından çarpıtıldığını belirtti.

Sözlerinin "kötü niyetli ve organize bir şekilde yeniden gündeme getirilmek istendiğini" vurgulayan Yıldırım, "beş benzemezler" diye adlandırdığı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgiyi kabul edemediğini, her fırsatta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "Tek Adam Rejimi" diye yaftaladığını ve hırpalamaya çalıştığını, kendi iç yapılarındaki despot yönetim tarzını görmezden geldiğini, Türkiye'deki mevcut sistemi antidemokratik göstermeye çalıştığını kaydetti.

Yıldırım, televizyon yayınında yaptığı açıklamalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Televizyonda yaptığım açıklamanın özeti şudur, CHP, yerel seçimleri, belediye hizmetlerini yürütecek kişilerin/partilerin tercih edilmesi değil, parlamenter sisteme yeniden dönüş sözüm ona rejim değişikliği tercihi olarak algılamış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni diktatörlük olarak sunup, yerel seçimlerin 'tek adamlıktan demokrasiye geçmek' için bir fırsat olduğu yönünde propaganda yapmaktadır. CHP'nin bu minvalde bir iddiası vardır. Bu iddia asılsızdır. Bizim karşı olduğumuz husus da işte budur."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokrasinin daha sağlıklı işleyebileceği, daha çabuk tecelli edebileceği bir sistem olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekilinin, bir ülkücünün, darbe dönemlerinde zindanlarda işkence görmüş bir MHP'linin demokrasi karşıtı olması akla, mantığa, eşyanın tabiatına, yaratılışa daha akla gelen ne kadar haslet varsa hepsine aykırıdır.

Bugün ülkemiz ve dünya küresel ve ölümcül bir salgınla canhıraş mücadele vermektedir. Devlet kurumlarımızdaki süreci gayet iyi yönetmekte ve yürütmektedir. Hükümeti eleştirilecek malzeme bulamayanlar kesilip çarpıtılmış açıklamalarımızı gündeme getirerek kendilerince Cumhur İttifakı'na, MHP'ye, AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne darbe vurmaya çalışmaktadırlar."