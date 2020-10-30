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30.10.2020 - 17:15 |

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyorum" açıklamasını yaptı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'geçmiş olsun' mesajı

MHP lideri Bahçeli, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bahçeli, "Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi'nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır. Deprem enkazı altında kalan vatandaşlarımızın yaralı olarak kurtarıldıkları yapılan açıklamalarla sabittir. Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza 'geçmiş olsun' diyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin" dedi.

MESUT YILMAZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ayrıca Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı diledi. Bahçeli, "Türk devlet ve siyaset hayatının saygın isimlerinden olan, eski Başbakanlarımızdan, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Sayın Ahmet Mesut Yılmaz'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Merhum Yılmaz'ın ülkemize hizmetleri unutulmayacak, her zaman takdirle hatırlanacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Ahmet Mesut Yılmaz'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadesini kullandı.

Deprem anında şehadet getiren vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdıİzmir ve çevresinde şiddetli hissedilen deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. İzmir kent merkezi çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde büyük panik yaşandı. Bazı ilçelerde yakılan binalar olduğu belirtiliyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışması başlatıldı. Öte yandan deprem anında şehadet getiren vatandaşlar güvenlik kamerasına yansıdı
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