MHP, Şuşa’da okul yaptıracak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Şayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslikli bir ilkokulun yapılması hedefimizdir” açıklamasını yaptı
Bahçeli, dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamasında, Karabağ zaferinin, Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan biri olduğunu vurguladı. Bahçeli, böylece Karabağ’ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğunun tescil edildiğini, esaret zincirlerinin sökülüp atıldığını söyledi.
Adı da belli
Bahçeli, Azerbaycan Ulusal Marşı’nın 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edildiğini hatırlatarak, marşın söz yazarının merhum Ahmet Cevat, bestecisinin ise, Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli olduğunu anımsattı.
İnşasını arzuladıkları ilkokulun adının Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak olabileceğini belirten Bahçeli, eğitim-öğretimin bir milletin istikbal sancağı olduğunu, bu sancağın varlığının nesillerin şuurla yetişip, ahlakla donanmasını temin edeceğini vurguladı.