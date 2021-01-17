MHP, Şuşa’da okul yaptıracak

Bahçeli, dün sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamasında, Karabağ zaferinin, Türk milletinin son yıllarda elde ettiği en görkemli, en destansı başarılardan biri olduğunu vurguladı. Bahçeli, böylece Karabağ’ın ebedi Azerbaycan yurdu olduğunun tescil edildiğini, esaret zincirlerinin sökülüp atıldığını söyledi.



Adı da belli



Bahçeli, Azerbaycan Ulusal Marşı’nın 30 Ocak 1920 tarihinde kabul edildiğini hatırlatarak, marşın söz yazarının merhum Ahmet Cevat, bestecisinin ise, Şuşa doğumlu merhum Üzeyir Hacıbeyli olduğunu anımsattı.



İnşasını arzuladıkları ilkokulun adının Üzeyir Hacıbeyli, temel atma gününün ise 30 Ocak olabileceğini belirten Bahçeli, eğitim-öğretimin bir milletin istikbal sancağı olduğunu, bu sancağın varlığının nesillerin şuurla yetişip, ahlakla donanmasını temin edeceğini vurguladı.



